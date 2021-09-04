حقيقة تدهور الحالة الصحية لياسمين عبد العزيز
نجلاء مزيان : هبة بريس
نفى الفنان وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، كل الأخبار الرائجة بخصوص الحالة الصحية لشقيقته.
و اختار وائل حسابه بمنصة “فيسبوك” حيث كتب تدوينة جاءت كالتالي :”من وقت سفر ياسمين للخارج إلي الآن يوجد تصريحات لها أساس من الصحة”.
و الجدير بالذكر أن الفنانة ياسمين عبد العزيز غادرت مطار القاهرة الدولي، متوجهة بطائرة إسعاف مجهزة إلى جنيف، لاستكمال علاجها بأحدى المستشفيات السويسرية.
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لايهمني امر،الفساق كفاكم اخبار،خاوية لاتهم المجتمع