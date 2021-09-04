حقيقة تدهور الحالة الصحية لياسمين عبد العزيز

نجلاء مزيان : هبة بريس

نفى الفنان وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، كل الأخبار الرائجة بخصوص الحالة الصحية لشقيقته.

و اختار وائل حسابه بمنصة “فيسبوك” حيث كتب تدوينة جاءت كالتالي :”من وقت سفر ياسمين للخارج إلي الآن يوجد تصريحات لها أساس من الصحة”.

و الجدير بالذكر أن الفنانة ياسمين عبد العزيز غادرت مطار القاهرة الدولي، متوجهة بطائرة إسعاف مجهزة إلى جنيف، لاستكمال علاجها بأحدى المستشفيات السويسرية.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0