حقيقة تدهور الحالة الصحية لياسمين عبد العزيز

2021-09-04 / 9:13 مساءً
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نجلاء مزيان : هبة بريس

نفى الفنان وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، كل الأخبار الرائجة بخصوص الحالة الصحية لشقيقته.

و اختار وائل حسابه بمنصة “فيسبوك” حيث كتب تدوينة جاءت كالتالي :”من وقت سفر ياسمين للخارج إلي الآن يوجد تصريحات لها أساس من الصحة”.

و الجدير بالذكر أن الفنانة ياسمين عبد العزيز غادرت مطار القاهرة الدولي، متوجهة بطائرة إسعاف مجهزة إلى جنيف، لاستكمال علاجها بأحدى المستشفيات السويسرية.

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