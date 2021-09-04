أخنوش من تطوان: “الطالبي العلمي من ركائز الحزب ونفتخر بعمله “

2021-09-04 / 8:50 مساءً
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هبة بريس- الرباط

نوّه عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، بالقيادي في الحزب رشيد الطالبي العلمي، وكيل لائحة “الحمامة” للانتخابات التشريعية بتطوان.

وأشاد أخنوش الذي أطر لقاء تواصليا بمدينة تطوان، على بعد 3 أيام من الاستحقاقات الانتخابية، برشيد الطالبي العلمي واصفا إياه بأنه “من ركائز الحزب بالمنطقة، ونتفخر بعمله”.

واعتبر عزيز اخنوش ، أن الطالبي العلمي الذي سبق وأن تقلد منصبا وزاريا قد ترك بصمته وأظهر امكانيات كبيرة محققا نتائج ملموسة ،
كما قال اخنوش أن “المواطن باغي البديل والتغيير وغيقول كلمتو، والمغاربة كيقولو عينا وبغينا الكفاءات”، مضيفا أن حزبه سيكون في الموعد وسيقف على الوعود التي قدمها، وأنه الحزب الذي يمكن أن يعول عليه المغاربة.

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