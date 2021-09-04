رصاصة في الفخذ.. تفاصيل اطلاق النار على مروج مخدرات بطنجة

هبة بريس- مكتب طنجة

اضطر ضابط شرطة يعمل بفرقة الأبحاث التابعة لمصلحة الشرطة القضائية بمنطقة بني مكادة بمدينة طنجة، زوال اليوم السبت، لاستعمال سلاحه الوظيفي في تدخل أمني، لتوقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، ينشط في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، وذلك بعدما عرض سلامة المواطنين وعناصر الشرطة لاعتداء خطير وجدي باستعمال السلاح الأبيض.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن عناصر الشرطة القضائية كانت قد تدخلت لتوقيف المشتبه فيه، الذي كان في حالة تلبس بترويج المخدرات بمنطقة بني مكادة، غير أنه أبدى مقاومة عنيفة وحاول تعريض عناصر الشرطة لاعتداء خطير باستعمال السلاح الأبيض، وهو ما اضطر ضابط الشرطة لاستعمال سلاحه الوظيفي بشكل احترازي وإطلاق رصاصة أصابت المشتبه فيه على مستوى أطرافه السفلى.

وأفاد البلاغ بأن هذا الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي مكّن من ضبط المشتبه فيه وحجز سكينين من الحجم الكبير كانا بحوزته، فضلا عن حجز كمية من مخدر الشيرا والكيف معدة للترويج بالتقسيط، ومجموعة كبيرة من قنينات المشروبات الكحولية التي كان يعرضها للبيع بدون ترخيص.

وقد تم، وفق البلاغ، نقل المشتبه فيه للمستشفى حيث تلقى العلاجات الضرورية، قبل أن يتم إخضاعه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الظروف والملابسات المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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