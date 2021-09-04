رصاصة في الفخذ.. تفاصيل اطلاق النار على مروج مخدرات بطنجة

2021-09-04 / 8:28 مساءً
0
هبة بريس- مكتب طنجة

اضطر ضابط شرطة يعمل بفرقة الأبحاث التابعة لمصلحة الشرطة القضائية بمنطقة بني مكادة بمدينة طنجة، زوال اليوم السبت، لاستعمال سلاحه الوظيفي في تدخل أمني، لتوقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، ينشط في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، وذلك بعدما عرض سلامة المواطنين وعناصر الشرطة لاعتداء خطير وجدي باستعمال السلاح الأبيض.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن عناصر الشرطة القضائية كانت قد تدخلت لتوقيف المشتبه فيه، الذي كان في حالة تلبس بترويج المخدرات بمنطقة بني مكادة، غير أنه أبدى مقاومة عنيفة وحاول تعريض عناصر الشرطة لاعتداء خطير باستعمال السلاح الأبيض، وهو ما اضطر ضابط الشرطة لاستعمال سلاحه الوظيفي بشكل احترازي وإطلاق رصاصة أصابت المشتبه فيه على مستوى أطرافه السفلى.

وأفاد البلاغ بأن هذا الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي مكّن من ضبط المشتبه فيه وحجز سكينين من الحجم الكبير كانا بحوزته، فضلا عن حجز كمية من مخدر الشيرا والكيف معدة للترويج بالتقسيط، ومجموعة كبيرة من قنينات المشروبات الكحولية التي كان يعرضها للبيع بدون ترخيص.

وقد تم، وفق البلاغ، نقل المشتبه فيه للمستشفى حيث تلقى العلاجات الضرورية، قبل أن يتم إخضاعه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الظروف والملابسات المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of سيصبح رسميا.. هل يفرض المغرب “جواز التلقيح” لولوج الأماكن العمومية ؟

سيصبح رسميا.. هل يفرض المغرب “جواز التلقيح” لولوج الأماكن…

2021-09-04 / 8:03 مساءً
Photo of سرقة زوجة رئيس سابق لموريتانيا تطيح بعشرة أشخاص

سرقة زوجة رئيس سابق لموريتانيا تطيح بعشرة أشخاص

2021-09-04 / 5:37 مساءً
Photo of تسجيل 4310 إصابات و70 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 4310 إصابات و70 وفاة جديدة بكورونا خلال 24…

2021-09-04 / 4:52 مساءً
Photo of أخصائي مغربي: المملكة نموذج رائد في مجال التلقيح قاريا وإقليميا

أخصائي مغربي: المملكة نموذج رائد في مجال التلقيح قاريا…

2021-09-04 / 2:13 مساءً
Photo of نشرة خاصة: موجة حر بعدد من المناطق من الأحد إلى الأربعاء

نشرة خاصة: موجة حر بعدد من المناطق من الأحد…

2021-09-04 / 1:46 مساءً
Photo of طقس السبت.. طقس حار بمعظم مناطق المملكة

طقس السبت.. طقس حار بمعظم مناطق المملكة

2021-09-04 / 9:10 صباحًا
Photo of الملك يهنئ الأبطال المغاربة الفائزين بالميداليات في دورة الألعاب الأولمبية الموازية بطوكيو

الملك يهنئ الأبطال المغاربة الفائزين بالميداليات في دورة الألعاب…

2021-09-03 / 11:42 مساءً
Photo of تشجير وتخليف 1100 هكتارا بغابة “سوكنا” بإقليم شفشاون لتخفيف آثار الحرائق

تشجير وتخليف 1100 هكتارا بغابة “سوكنا” بإقليم شفشاون لتخفيف…

2021-09-03 / 11:24 مساءً
Photo of هام إلى التلاميذ: اختيار مركز التلقيح بدون شرط عنوان السكن

هام إلى التلاميذ: اختيار مركز التلقيح بدون شرط عنوان…

2021-09-03 / 10:34 مساءً
Photo of السلطات تمنع دعاة مقاطعة الانتخابات من تنظيم نشاط لهم بالدار البيضاء

السلطات تمنع دعاة مقاطعة الانتخابات من تنظيم نشاط لهم…

2021-09-03 / 10:01 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق