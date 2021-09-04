مصرع 5 بحارة أمريكيين مفقودين بحادث تحطم مروحية

هبة بريس- وكالات

أعلنت البحرية الأمريكية، اليوم السبت، مصرع 5 بحارة مفقودين في حادث تحطم هليكوبتر قبالة سواحل سان دييغو.

وجاء في بيان للبحرية الأمريكية “تعلن البحرية الأمريكية وفاة خمسة بحارة مفقودين في تحطم هليكوبتر طراز إم.إتش-60.إس”.

وأضاف البيان أن المروحية كانت تقوم بعملية طيران روتينية عندما أقلعت من حاملة الطائرات “يو إس إس أبراهام لينكولن”، لكنها سقطت في البحر على بعد 60 ميلا بحريا قبالة سواحل سان دييغو يوم الثلاثاء الماضي.

وتابع البيان: “احتراما للعائلات ووفقا لسياسة البحرية، سيتم حجب هويات البحارة لمدة 24 ساعة بعد إطلاع أقاربهم”.

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