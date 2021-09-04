“نداء الى العقل”.. 100 شخصية مغربية وجزائرية تطلق عريضة لوقف التصعيد

2021-09-04 / 6:59 مساءً
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هبة بريس- الرباط

في الوقت الذي تسعى فيه المؤسسة العسكرية الحاكمة بالجزائر الى التصعيد تجاه المملكة المغربية كان آخرها قرار قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين ، أصدر أكثر من مئتي شخصية مغربية وجزائرية من المجتمع المدني “نداء إلى العقل” و”وقف التصعيد” بين البلدين.

ونشرت العريضة السبت حيث دعت إلى “وقف التصعيد وتوطيد أواصر المحبة والتعاون، ودكّ الدعوات للمواجهة والعداء، وبناء الغد المشترك الواعد”، حيث أعلن الموقعون وهم مثقفون وأكاديميون وناشطون في المجتمع المدني وغالبيتهم من المغرب، رفض “هذه الوضعية المؤدية إلى مواجهة غير طبيعية، تتنافى مع مصالح الشعبين والمنطقة”.

وكانت الجزائر أعلنت في 24 غشت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط دون ان تقدم مبررات مقنعة حيث أعرب المغرب من جانبه عن “الأسف لهذا القرار غير المبرّر تماماً”، مؤكدا أنه “يرفض بشكل قاطع المبررات الزائفة، بل العبثية التي انبنى عليها”.

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‫5 تعليقات

  1. المغرب كل مافعل حتى الآن هو رد فعل في حدوده الدنيا يراعي فيه الاواصر التي يتحدثون عنها في مقابل غباء الكابرنات لكن ان واصلوا الابتزاز سيرون أحفاد من وقف في وجه الصليبيين والعثمانيين

  2. لن يكون هناك مستقبل للمغرب العربي ما دام النظام الدمؤي العسكري…جاثما على البلاد والعباد…في بلاد اامغرب الأوسط، يجب ان نعي هذه الحقيقة والا نتعلق بالوهم

  3. يجب ان تبقى الحدود مغلوقة نهاءيا لا يمكن ان تتعامل مع اناس دارو في المغرب الشر هاد الجار العدو لا دين لهم والعيادو بالله

  4. الجزاير قطعت العلاقات دونِ مبرر؟
    اعطيكِ مبررات
    تطبيعكمِ مع الصهاينه
    اغراق الجواير بالمخدرات
    التجسس على الجزاير
    مسانده حركه الماك.الارهابيه
    و زيد على هذا نكرهوكم.لانكم.ناس تاع شر و حقودين و بلاد دعاره

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