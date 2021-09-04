“نداء الى العقل”.. 100 شخصية مغربية وجزائرية تطلق عريضة لوقف التصعيد

2021-09-04 / 6:59 مساءً
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هبة بريس- الرباط

في الوقت الذي تسعى فيه المؤسسة العسكرية الحاكمة بالجزائر الى التصعيد تجاه المملكة المغربية كان آخرها قرار قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين ، أصدر أكثر من مئتي شخصية مغربية وجزائرية من المجتمع المدني “نداء إلى العقل” و”وقف التصعيد” بين البلدين.

ونشرت العريضة السبت حيث دعت إلى “وقف التصعيد وتوطيد أواصر المحبة والتعاون، ودكّ الدعوات للمواجهة والعداء، وبناء الغد المشترك الواعد”، حيث أعلن الموقعون وهم مثقفون وأكاديميون وناشطون في المجتمع المدني وغالبيتهم من المغرب، رفض “هذه الوضعية المؤدية إلى مواجهة غير طبيعية، تتنافى مع مصالح الشعبين والمنطقة”.

وكانت الجزائر أعلنت في 24 غشت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط دون ان تقدم مبررات مقنعة حيث أعرب المغرب من جانبه عن “الأسف لهذا القرار غير المبرّر تماماً”، مؤكدا أنه “يرفض بشكل قاطع المبررات الزائفة، بل العبثية التي انبنى عليها”.

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