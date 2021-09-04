منفذ عملية الطعن في نيوزلندا “كان ذئبا منفردا وركض مثل المجنون”

2021-09-04 / 6:22 مساءً
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هبة بريس- وكالات

تعهدت رئيسة الوزراء النيوزيلندية، جاسيندا أرديرن، بتشديد قوانين مكافحة الإرهاب في أعقاب هجوم طعن بسكين وقع أمس الجمعة في مدينة أوكلاند، من قبل رجل كان تحت مراقبة الشرطة.

وقالت أرديرن في بيان صحفي: “يجب أن نكون مستعدين لإجراء التغييرات التي نعلم أنها ربما لن تغير التاريخ بالضرورة، لكنها قد تغير المستقبل”.

الرجل، وهو مواطن سريلانكي، طعن سبعة أشخاص في متجر كبير. ثلاثة منهم يوجدون حاليا في حالة حرجة.

وقُتل المهاجم، وهو من المؤيدين المعروفين لتنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية، برصاص الشرطة.

وقالت السيدة أرديرن، التي وصفت حادث الطعن بأنه “هجوم إرهابي”، إنها تتوقع أن يدعم البرلمان التغييرات في تشريعات مكافحة الإرهاب في البلاد، بحلول نهاية سبتمبر/ أيلول.

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