فوكس” الاسباني عنوان للتطرف.. مطالب بطرد أئمة مغاربة من سبتة المحتلة

2021-09-04 / 6:10 مساءً
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هبة بريس- الرباط

يبدو أن منسوب التطرف لدى حزب “بوكس” الاسباني أضحى يتزايد مع مرور الوقت، حيث طالب بمنع الأئمة المغاربة التابعين لوزارة الأوقاف المغربية، من ارتقاء منابر المساجد بمدينة سبتة المحتلة.

وبحسب صحيفة “إل فارو دي سيوتا”، فان هذا الحزب المعادي للمغرب، طرح مقترح للحكومة المحلية في سبتة، حتى تصوت على قرار منع الأئمة المغاربة من العمل في مساجد المدينة،. متحججا بأن جميع القيمين الدينيين بالمساجد تعينهم وزارة الأوقاف المغربية، وأن هؤلاء “يروجون لما يريده النظام المغربي للمطالبة مستقبلا بسبتة ومليلية”.

وكان حزب فوكس قد ظهر من سنوات، وبسبب خطابه المتطرف ضد الهجرة ثم الدفاع عن وحدة إسبانيا من منظور قومي راديكالي استطاع التحول إلى القوة السياسية الثالثة في البلاد بعد كل من الحزب الاشتراكي الحاكم حاليا والحزب الشعبي المتزعم للمعارضة.

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