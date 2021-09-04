إسبانيا تعلن إنقاذ 208 مهاجرين من قوارب في المتوسط و الأطلسي
هبة بريس - وكالات
انتشل عمال الإنقاذ الإسبان 208 مهاجرين من قوارب صغيرة كانت متجهة اليوم السبت إلى الساحل الجنوبي لشبه الجزيرة الأيبيرية أو جزر الكناري الإسبانية.
واعترضت السفن التي تديرها خدمة الإنقاذ البحري الإسبانية القوارب في البحر المتوسط والمحيط الأطلسي، وقالت خدمة الإنقاذ إنه تم العثور على ما مجموعه 106 مهاجرين، من بينهم 44 امرأة و20 قاصرا، في قوارب متجهة إلى جران كناريا ولانزاروت بجزر الكناري.
ونقلت أربعة قوارب أخرى 102 مهاجرين كانوا يجاولون عبور البحر المتوسط إلى البر الرئيسي لإسبانيا، حيث كان جميع ركاب القوارب من الذكور باستثناء، شخص واحد.
وشهدت إسبانيا ارتفاعا بنسبة 49 بالمئة في الهجرة غير المصرح بها هذا العام، مقارنة بشهر يناير- أغسطس من عام 2020، وفقا لوزارة الداخلية، ووصل 20491 شخصا إلى الأراضي الإسبانية، معظمهم عن طريق البحر.
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6 تعليقات
إن أكبر إدانة لدولة عندما يريد شبابها المغادرة منها ويأسه منها وتعريض حياته للموت هو السبب الرئيسي هو البطالة والفقر…. فحسبي الله ونعم الوكيل في المسؤولين…..
نلاحظ يوميا في شواطئ المغربية وبالاخص الشواطئ المعروفة بهذه الظاهرة (ظاهرة الهجرة) حيث يعبرون منها الألف من المهاجرين وللأسف الشديد هناك من ينجى وهناك من يموت غرقا وهذا كله من اجل لقمة العيش وعيشة راضية مرضية….وتحقيق احلام الشباب لأنهم يضنون ان الذهاب الى أوروبا هي المسبب في تحقيق احلامهم وتغير حياتهم الى الافضل…..
فشل الحكومة في انعدام الخدمات الصحية والتعليمية والبطالة والظلم والحكرة هو الذي يؤدي الى الانحباط اما شبابنا يلتجؤون الى بيع المخدرات او ضحية الهجرة السرية عبر قوارب الموت فلابد للحكومة بالاخص ونحن على أبواب الاقتراعات الانتخابية لابد النظر الى هذآ الموضوع الذي أصبح موضوع العصر …..
الحمدلله على سلامة المهاجرين الذي تم انقاذهم من طرف السلطات الإسبانية ولكن هذه المرة انتهت بسلام ولكن مرة أخرى لاندري ماذا سيحصل ؟؟؟؟
حكاية الهجرة السرية لم تنتهي بعد الم تجد الحكومة حلا لها لحد منها فنتمنى عما قريب حلولا حتى لانزيد من الضحيات فكفايا…….
لابد ان نوفر لشبابنا فرص العمل والاهتمام بهم أكثر حتى لا يفكروا في الهجرة وترك وطنهم الأم ودويهم وعائلتهم هنا تبين لنا حقيقة المترشحين الناجحين في الانتخابات!!!!