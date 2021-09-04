تسجيل 4310 إصابات و70 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 4310 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية،

وبهذه الحصيلة اليومية يكون العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس قد ارتفع إلى 881042 حالة في المغرب.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 70 وفاة ليصل العدد إلى 12.993 وفاة، بينما تم التأكد من 4926 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 818596 متعاف.

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