ادريس الأزمي

بعد استغبائه المغاربة.. ساكنة فاس تحاصر البيجيدي الأزمي بعبارة “سير فحالك”

2021-09-04 / 3:56 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

جولة ميدانية غير موفقة تلك التي قام بها ظهر اليوم القيادي داخل حزب العدالة و التنمية ادريس الأزمي و الذي شغل في السنوات الماضية منصب عمدة مدينة فاس.

و حسب مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد تصدى سكان المدينة القديمة بفاس للعمدة المنتهية ولايته و حاصروه بعبارات تدل على سخطهم و عدم رضاهم عن مرحلة تدبيره للمدينة.

“الأزمي سير فحالك” ، كانت العبارة الأكثر ترددا داخل أزقة المدينة القديمة بفاس لحظة تجول ممثل حزب العدالة و التنمية، حيث تحولت الجولة الميدانية لحلبة لتبادل مختلف أنواع السباب و التراشق بالاتهامات و العراك بالأيدي.

هذا و حاول البيجيدي الأزمي التقليل من الانتقادات الشعبية الكبيرة التي قوبل بها ، حيث أخد مايكروفون الحملة و شرع في توجيه سيل من الاتهامات لبعض الأشخاص واصفا إياهم ب”البلطجية” و هو ما أزم الوضع أكثر.

هذا و كان الأزمي قد سبق و أثار موجة سخط عارم بالمغرب حين دفاعه عن معاشات البرلمانيين بعدما حاول استغباء المغاربة و التلاعب بالكلمات التي أججت مواقع التواصل الاجتماعي من خلال هاشتاغ “البيليكي و الديبخشي”.

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