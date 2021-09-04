“أنا هموت قريب جداً”.. طفلة مصرية تنبأت بوفاتها تترك رسالة مؤثرة

2021-09-04 / 3:53 مساءً
1
هبة بريس - وكالات

ساد الحزن مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال الساعات الماضية، تأثراً برحيل طفلة صغيرة توفيت بعد أن تنبأت بوفاتها، وتركت رسالة مؤثرة حددت فيها من يقوم بدفنها ومن يتولى تشييع جثمانها.

وفي التفاصيل، توفيت الطفلة مارينا ميلاد التي تبلغ من العمر 12 عاماً، أول من أمس بعد أن تركت رسالة تشبه الوصية كتبتها قبل 3 أشهر.

ويرجع تاريخ الرسالة التي تداولتها مواقع التواصل إلى يوم 6 يونيو الماضي، وقالت فيها الطفلة “أنا مارينا.. أنا هموت قريب جداً، أنا متأكدة.. فىه صوت بيقولى أن أنا هموت قريبا وأنا حاسه كده، لما اموت متغسلنيش ومحدش يشوفنى غير سامح وماجد وأنتى وبابا تلبسونى ومحدش يلبسنى غيركم، واللى يشيل الصندوق بابا وأعمامى وأنتى وماجد وسامح وعمى هانى، وأنتى تروحى المدافن ما تلبسيش أسود، ولا تعيطى ولا تعملى، وشغلوا التليفزيون وتجيبى كحك وبسكويت وتوزعى وتعملى قرص العدرا وقرص الملاك وتوزعيهم .

ويبدو أن الرسالة كانت موجهة لوالدة الطفلة فيما كشف أقاربها أنها توفيت بعد صراع مع مرض السرطان وأنها كانت تعاني من ورم خبيث أسفل اللسان، وكان يعود كل مرة رغم إجراء عدة عمليات جراحية لاستئصاله ورغم خضوعها للعلاج الكيماوي.

وتنبأت الطفلة في الرسالة بوفاتها عقب صراع مع المرض، حيث بدأتها بجملة “أنا هموت قريب جداً.. أنا متأكدة”، واختتمتها بوصية حددت فيها مراسم تشييع جثمانها.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of منفذ عملية الطعن في نيوزلندا “كان ذئبا منفردا وركض مثل المجنون”

منفذ عملية الطعن في نيوزلندا “كان ذئبا منفردا وركض…

2021-09-04 / 6:22 مساءً
Photo of فوكس” الاسباني عنوان للتطرف.. مطالب بطرد أئمة مغاربة من سبتة المحتلة

فوكس” الاسباني عنوان للتطرف.. مطالب بطرد أئمة مغاربة من…

2021-09-04 / 6:10 مساءً
Photo of إسبانيا تعلن إنقاذ 208 مهاجرين من قوارب في المتوسط و الأطلسي

إسبانيا تعلن إنقاذ 208 مهاجرين من قوارب في المتوسط…

2021-09-04 / 5:03 مساءً
Photo of الأمم المتحدة: أفغانستان بحاجة لمساعدات ضخمة

الأمم المتحدة: أفغانستان بحاجة لمساعدات ضخمة

2021-09-04 / 2:57 مساءً
Photo of “طالبان” ل “أمريكا”: لا تقلقوا على نسائنا ولا تحاولوا تغيير تقاليدنا

“طالبان” ل “أمريكا”: لا تقلقوا على نسائنا ولا تحاولوا…

2021-09-04 / 1:12 مساءً
Photo of بعد محاولة اختطاف ناشطة في نيويورك.. واشنطن “تعاقب” عملاء للمخابرات الإيرانية

بعد محاولة اختطاف ناشطة في نيويورك.. واشنطن “تعاقب” عملاء…

2021-09-03 / 10:46 مساءً
Photo of كان عنوانا للسلام”.. واشنطن تعزي بوفاة المرجع الحكيم

كان عنوانا للسلام”.. واشنطن تعزي بوفاة المرجع الحكيم

2021-09-03 / 9:46 مساءً
Photo of الصين تحظر المنحرفين جنسيا على شاشات التلفزيون

الصين تحظر المنحرفين جنسيا على شاشات التلفزيون

2021-09-03 / 8:27 مساءً
Photo of بايدن يوقع مرسوما يتعلق بهجمات 11 سبتمبر 2001

بايدن يوقع مرسوما يتعلق بهجمات 11 سبتمبر 2001

2021-09-03 / 7:39 مساءً
Photo of قيس سعيد: لا مجال للعودة إلى الوراء وسأتصدى بالقانون للفاسدين

قيس سعيد: لا مجال للعودة إلى الوراء وسأتصدى بالقانون…

2021-09-03 / 2:56 مساءً

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق