بعد معاناته مع كورونا.. الفنان الحاج يونس يطمئن جمهوره

نجلاء مزيان : هبة بريس

عقب تدهور حالته الصحية بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد، و طلب نجله الدعاء له من أجل اجتياز المرحلة الحرجة، الفنان الحاج يونس يعود ليطمئن جمهوره.

و نشر الفنان المغربي صورة له بحسابه الشخصي بموقع “فايسبوك “، مرفوقة بالتعليق التالي :” لازلت أتعافى وتحت العلاج بالأكسجين ، وبالرغم من ضعفي الشديد ، لا يسعني إلا أن أبذل قصارى جهدي لمخاطبة أصدقائي وأخبركم بأن صلواتكم قد بلغت هدفها”.

وأضاف :”كنتم كثيرين ممن صلوا من أجل شفائي، فليحقق الله صلواتكم وصلاتي أيضا ، أقبلكم وأعانقكم واحدا واحدا، لا زلت أعاني من بعض المضاعفات التي تتطلب الكثير من الوقت، العلاج، والرعاية الطبية الدقيقة”.

و الجدير بالذكر أن الحاج يونس أصيب مؤخرا بفيروس كورونا، الأمر الذي أدى إلى فقدانه القدرة على الكلام، بسبب تدهور حالته الصحية حسب ما أعلن عنه نجله.

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