بعد معاناته مع كورونا.. الفنان الحاج يونس يطمئن جمهوره

2021-09-04 / 3:15 مساءً
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نجلاء مزيان : هبة بريس

عقب تدهور حالته الصحية بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد، و طلب نجله الدعاء له من أجل اجتياز المرحلة الحرجة، الفنان الحاج يونس يعود ليطمئن جمهوره.

و نشر الفنان المغربي صورة له بحسابه الشخصي بموقع “فايسبوك “، مرفوقة بالتعليق التالي :” لازلت أتعافى وتحت العلاج بالأكسجين ، وبالرغم من ضعفي الشديد ، لا يسعني إلا أن أبذل قصارى جهدي لمخاطبة أصدقائي وأخبركم بأن صلواتكم قد بلغت هدفها”.

وأضاف :”كنتم كثيرين ممن صلوا من أجل شفائي، فليحقق الله صلواتكم وصلاتي أيضا ، أقبلكم وأعانقكم واحدا واحدا، لا زلت أعاني من بعض المضاعفات التي تتطلب الكثير من الوقت، العلاج، والرعاية الطبية الدقيقة”.

و الجدير بالذكر أن الحاج يونس أصيب مؤخرا بفيروس كورونا، الأمر الذي أدى إلى فقدانه القدرة على الكلام، بسبب تدهور حالته الصحية حسب ما أعلن عنه نجله.

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‫3 تعليقات

  1. السلام عليكم بالشفاء العاجل اتمنى ان ياخد الحاج يونس دواء xalerto لانه فعال ويسرع في القضاء على التخثر المعضلة التي تواجه مرضى كوفيد ويسرح العروق المتحركة بالرءة اوصيك اخي به

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