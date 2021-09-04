بارالمبياد طوكيو.. زكرياء الدرهم يمنح المغرب ذهبية في رمي الجلة

2021-09-04 / 2:06 مساءً
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هبة بريس

منح المغربي زكرياء الدرهم ، اليوم السبت ، للمغرب ثاني ميدالية ذهبية في رمي الجلة (فئة F33) ، برسم دورة الألعاب البارالمبية بطوكيو ،المتواصلة حاليا بالعاصمة اليابانية إلى غاية يوم غد الأحد.

وجاء تتويج الدرهم برمية بلغت 11.37 مترا محطما بذلك الرقم القياسي البارالمبي، ومتقدما على الجزائري كمال قردجينة (11.34 متر) والكرواتي ديني سربي (11.25 متر).

وكان العداء عبد السلام حيلي قد منح أول ميدالية ذهبية للمغرب في دورة الألعاب الاولمبية الموازية “البارالمبية” ، بعد انتزاعه يوم الخميس الماضي ،المركز الأول في سباق 400 متر ضمن فئة ضعاف البصر T12.

و بسط العداء المغربي سيطرة مطلقة على السباق الذي قطعه في توقيت قدره 47 ثانية و59 جزء من المائة محطما بالتالي الرقم القياسي العالمي لهذه المسافة .

وبفضل هذا الإنجاز ، ارتفع رصيد المغرب إلى تسع ميداليات ، بعد ذهبية عبد السلام حيلي ، وفضية البطلة المغربية فوزية القسيوي ، ويسرى كريم ، ومحمد أمكون ، وعز الدين النويري ، وبرونزية حياة الكرعة ، وسعيدة عمودي و المنتخب الوطني المغربي للمكفوفين.

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