بدر هاري “يستفز” منافسه البولندي قبيل نزالهما المرتقب

2021-09-04 / 10:33 صباحًا
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هبة بريس

شحن الملاكم المغربي، بدر هاري، الأجواء قبل مواجهته المرتقبة أمام خصمه البولندي، أركاديوس جوسيكا.

واستفز هاري خصمه جوسيك أثناء عملية تقديمهما قبل المواجهة، أمس الجمعة، حيث قام الملاكم المغربي بدفع منافسه، حسبما أظهره مقطع فيديو نشره هاري عبر حسابه في موقع “إنستغرام”.

وسيواجه هاري منافسه جوسيكا، اليوم السبت، في النزال الرئيسي ضمن أمسية “Glory 78” لرياضة الكيك بوكسينغ.

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