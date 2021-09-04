المغاربة يسخرون من برنامج البيجيدي :”فين كونتوا هادي 10 سنين؟“
إنهال عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فايسبوك، بالانتقادات الاذعة لمنشورات حزب العدالة والتنمية، التي تتضمن برنامجه الانتخابي، متسائلين عن أثر هذه الوعود خلال ولايتين حكوميتين ترأسهما الحزب.
و قوبل منشور للحزب، يتعهد فيه برفع ميزانية الصحة بمعدل 6% سنويا، موجة سخرية وانتقاد كبيرين من طرف الرواد، حيث علق أحدهم، “مستحيل واش عاد نصوتو عليكم ماذا فعلتم في هاته 10 سنوات لا العدالة ولا تنمية….”، فيما علق مدون آخر بالقول ” 10 سنوات وانت على رأس الحكومة شحال رفعتي اشريف هضر على الحصيلة وخلي التعهدات، كانت عندك اغلبية فالبرلمان وكان بامكانك ترفع ميزانية الصحة والتعليم ولكن حصل العكس”.
واستمرت موجة السخرية، لتشمل أداء حزب العدالة والتنمية خلال ترأسه الحكومة لولايتين متتاليتين، حيث علق أحدهم متهكماً : “ورفع سن التقاعد الى سبعين سنة ونسبة الاستفادة الى 1% وتعميم التعاقد على باقي الفئات، وسجن المضربين بدل ضربهم وسيرو كذبو على أمة أخرى”.
واتهمت بعض التعاليق حزب العدالة والتنمية، بالبراعة في الزيادة في رفع الأسعار وسن التقاعد والرفع من الضرائب والرفع من تعويضات الوزاراء والمسؤولين وعفا الله عما سلف حتى لا نحاسب المسؤولين، وتخفيض الدعم للمسائل الاجتماعية المخصصة للمواطنين ، فيما تساءل معلق على نفس الصفحة “بغيت غي نعرف علا من كتكذبو؟”.
4 تعليقات
*العثماني فاشل…*
-لي فالولاية ديالو أصبحت تشيد 5 سدود في السنة عوض أقل من إثنين في السابق ….فاشل
– لي فالولاية ديالو أصبح *طلبة التكوين المهني كيشدوا منح مقابل 0 درهم في السابق….* فاشل.
– لي فالولاية ديالو *أصبح دوي الإحتياجات الخاصة كيدوزوا مباريات التوظيف مقابل لا شيئ في السابق.* فاشل
– لي فالولاية ديالو تبنات *40 مؤسسة جامعية في 5 سنوات و 21 مبرمجة في أفق 2023* ….فاشل
– لي فالولاية ديالو *ولات عدد المؤسسات المدرسية التي تنشأ يصل إلى 180 مؤسسة في السنة مقابل 70 فقط في السابق* ….فاشل
– لي فالولاية ديالو *تبنات 4 مستشفيات جامعية مقابل 4 في أزيد من 50 سنة* …..فاشل
– لي فالولاية ديالو *أصبح المغرب أول مصدر لسيارات في إفريقيا*…فاشل
– لي فالولاية ديالو *إستطاع المغرب التصدي لجائحة كورونا التي ضربت عدد كبير من دول العالم و أغرقتها في دخان الموتى*…..فاشل
– لي فالولاية ديالو *المعدل السنوي لمناصب الشغل في القطاع العمومي فاق 42 الف و 466 مقابل 17 الف و 860 في الفترة ما قبل 2011* ….فاشل
– لي فالولاية ديالو *أُنجِز أكبر ممر تحت أرضي على المستوى القاري “نفق الموحدين”* …….فاشل.
– لي فالولاية ديالو *كتبنى 12 مدينة للمهن والكفاءات بالمغرب*…..فاشل.
_ لي فالولاية ديالو *تبنات أكبر مسارح على المستوى الإفريقي المسرح الكبير الدارالبيضاء ومسرح الرباط*……فاشل
– لي فالولاية ديالو *الطريق السريع يشق طريقه في صحراء المغرب والأشغال تسير بوتيرة سريعة*…..فاشل
– لي فالولاية ديالو *تلغات معاشات البرلمانيين وتمت تصفية صندوقها بعد رفض دعمه* …..فاشل .
– لي فالولاية ديالو *عدد من المدن الكبرى بالمغرب عرفت طفرة نوعية على مستوى البنيات التحتية الأساسية*…..فاشل
-لي فالولاية ديالو *لأول مرة أصبحنا في المغرب نسمع عن تدوير النفايات وليس جمعها*…..فاشل.
– لي فالولاية ديالو *عدد الأرامل و المطلقات لي كيستافدو من دعم مباشر فاق كل التوقعات*….فاشل
– لي فالولاية ديالو *الفتيات اللواتي يلجن المدارس في العالم القروي تجاوز 85% مقابل 35% في السابق*… فاشل
– لي فالولاية ديالو *عدد الاطفال لي كيستافدو من برنامج تيسيير فاق 2 مليون طفل* ….فاشل
– لي فالولاية ديالو *يتم إنشاء أكبر محطة لتصفية مياه البحر في شمال إفريقيا و الشرق الاوسط بشتوكة أيت باها و أخرى إن شاء الله ستنطلق الأشغال بها بمدينة الدارالبيضاء ستعد من بين الاكبر في العالم*…فاشل.
في الحقيقة يصعب حصر فشل هذا الرجل
*#لمسات_العدالة_والتنمية*
من ينتقدوا العدالة هم من حكموا 50عام ولم يفعلوا شياء
لماذا تسلط الاضواء على البيجيدي لوحده؟؟؟الم تكن الاحزاب الاخرى مشاركة في الحكومة؟؟؟الم تنل حصتها من الكعكة؟؟؟جميع الاحزاب في سلة واحدة..سلة الريع والفساد والاستهتار بمشاعر المواطنين والدفاع عن المصالح الشخصية. ليس في القنافد املس..
حزب المصباح باعترافكم يتوفر على برنامج…. ومابالك باحزاب يطبلون لرئاسة الحكومة ولا يتقنون حتى فن المناقشة والحوار ومابالك بالبرامج والسياسة بإستثناء النعناع والشيبا في الصيف