المغاربة يسخرون من برنامج البيجيدي :”فين كونتوا هادي 10 سنين؟“

هبة بريس- مروان المغربي

إنهال عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فايسبوك، بالانتقادات الاذعة لمنشورات حزب العدالة والتنمية، التي تتضمن برنامجه الانتخابي، متسائلين عن أثر هذه الوعود خلال ولايتين حكوميتين ترأسهما الحزب.

و قوبل منشور للحزب، يتعهد فيه برفع ميزانية الصحة بمعدل 6% سنويا، موجة سخرية وانتقاد كبيرين من طرف الرواد، حيث علق أحدهم، “مستحيل واش عاد نصوتو عليكم ماذا فعلتم في هاته 10 سنوات لا العدالة ولا تنمية….”، فيما علق مدون آخر بالقول ” 10 سنوات وانت على رأس الحكومة شحال رفعتي اشريف هضر على الحصيلة وخلي التعهدات، كانت عندك اغلبية فالبرلمان وكان بامكانك ترفع ميزانية الصحة والتعليم ولكن حصل العكس”.

واستمرت موجة السخرية، لتشمل أداء حزب العدالة والتنمية خلال ترأسه الحكومة لولايتين متتاليتين، حيث علق أحدهم متهكماً : “ورفع سن التقاعد الى سبعين سنة ونسبة الاستفادة الى 1% وتعميم التعاقد على باقي الفئات، وسجن المضربين بدل ضربهم وسيرو كذبو على أمة أخرى”.

واتهمت بعض التعاليق حزب العدالة والتنمية، بالبراعة في الزيادة في رفع الأسعار وسن التقاعد والرفع من الضرائب والرفع من تعويضات الوزاراء والمسؤولين وعفا الله عما سلف حتى لا نحاسب المسؤولين، وتخفيض الدعم للمسائل الاجتماعية المخصصة للمواطنين ، فيما تساءل معلق على نفس الصفحة “بغيت غي نعرف علا من كتكذبو؟”.

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