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الأرض تهتز مجددا تحت أقدام ساكنة إقليم الدريوش

2021-09-04 / 10:12 صباحًا
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هبة بريس

أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء عن تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 3.6 درجة على سلم “ريشتر”،أمس الجمعة، بإقليم الدريوش.

وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي التابعة للمعهد أن هذه الهزة التي حدد مركزها بعرض ساحل إقليم الدريوش، وقعت عند الساعة الحادية عشرة ليلا و16 دقيقة و35 ثانية (توقيت غرينيتش+1).

وأضاف المصدر ذاته أن الهزة سجلت على عمق 14 كيلومترا، عند التقاء خط العرض 35.647 درجة شمالا، وخط الطول 3.572 درجة غربا.

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