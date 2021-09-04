ابتسام العروسي ترزق بمولودها الأول “يوزار”

نجلاء مزيان - هبة بريس

رزقت الفنانة المغربية ابتسام العروسي، أمس الجمعة بإحدى مصحات مدينة الرباط، (رزقت) بمولود ذكر، اختارت له اسم “يوزار”.

و شاركت العروسي الخبر المفرح مع متابعيها بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشرت تدوينة بحسابها الرسمي بموقع “انستقرام”، جاءت كالتالي : ” بعد طول انتظار أميرنا الصغير يرى النور، الحمد لله (يوزار) “.

و بدوره المخرج عبد الواحد مجاهد نشر عبر خاصية ستوري بنفس المنصة التعليق التالي : ” أجمل هدية قيمة في العالم، مرحبا أميري الغالي، شكرا ابتسام على هذه الهدية الجميلة”.

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