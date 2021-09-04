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الملك محمد السادس

الملك يهنئ الأبطال المغاربة الفائزين بميداليات ببارالمبياد طوكيو

2021-09-04 / 9:27 صباحًا
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بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، برقيات تهنئة إلى الأبطال المغاربة المتألقين الفائزين بالميداليات في دورة الألعاب الأولمبية الموازية التي تحتضنها العاصمة اليابانية طوكيو.

وأعرب جلالة الملك في برقيته للبطل الأولمبي عبد السلام حيلي، الفائز بالميدالية الذهبية لسباق 400 متر، عن أحر التهاني مباركا له تحقيقه لرقم قياسي عالمي جديد في هذه المنافسة، مؤكدا ثقته أن هذا التتويج سيزيده إصرارا وتحديا لمضاعفة الجهود لتحقيق المزيد من النجاحات، ورفع راية المغرب، سامقة في مختلف التظاهرات الرياضية القارية والعالمية.

كما وجه جلالته برقيات مماثلة إلى البطلات والأبطال فوزية القسيوي ويسرى كريم ومحمد أمكون الفائزين بالميدالية الفضية، وكذا إلى البطلتين حياة الكرعة وسعيدة عمودي الفائزتين بالميدالية النحاسية، أعرب فيها عن أحر التهاني، مشيدا بكل اعتزاز بهذه الإنجازات الرياضية البارالمبية المشرفة لهم وللرياضة المغربية.

وعبر جلالة الملك، حفظه الله، عن صادق متمنياته لهؤلاء الأبطال بموصول التوفيق والتألق في مشوارهم الرياضي، مشمولين بسابغ عطف جلالته ورضاه.

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