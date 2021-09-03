الملك يهنئ الأبطال المغاربة الفائزين بالميداليات في دورة الألعاب الأولمبية الموازية بطوكيو

هبة بريس _ الرباط

بعث الملك محمد السادس، برقيات تهنئة إلى الأبطال المغاربة المتألقين الفائزين بالميداليات في دورة الألعاب الأولمبية الموازية التي تحتضنها العاصمة اليابانية طوكيو.

وأعرب الملك في برقيته للبطل الأولمبي عبد السلام حيلي، الفائز بالميدالية الذهبية لسباق 400 متر، عن أحر التهاني مباركا له تحقيقه لرقم قياسي عالمي جديد في هذه المنافسة، مؤكدا ثقته في أن هذا التتويج سيزيده إصرارا وتحديا لمضاعفة الجهود لتحقيق المزيد من النجاحات، ورفع راية المغرب، سامقة في مختلف التظاهرات الرياضية القارية والعالمية.

كما وجه الملك برقيات مماثلة إلى البطلات والأبطال فوزية القسيوي ويسرى كريم ومحمد أمكون الفائزين بالميدالية الفضية، وكذا إلى البطلتين حياة الكرعة وسعيدة عمودي الفائزتين بالميدالية النحاسية، أعرب فيها عن أحر التهاني، مشيدا بكل اعتزاز بهذه الإنجازات الرياضية البارالمبية المشرفة لهم وللرياضة المغربية.

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