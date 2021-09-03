تشجير وتخليف 1100 هكتارا بغابة “سوكنا” بإقليم شفشاون لتخفيف آثار الحرائق

2021-09-03 / 11:24 مساءً
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هبة بريس _ اارباط

أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن إعداد مشروع مندمج وتشاركي لإعادة تأهيل غابة جبل “سوكنا” بإقليم شفشاون والتي تضررت بحريق اجتاح، مؤخرا، حوالي 1100 هكتارا من الغابات.

وأفاد بلاغ لقطاع المياه والغابات، التابع للوزارة، أنه إثر اندلاع الحريق الغابوي بمنطقة جبل “سوكنا” بإقليم شفشاون في شهر غشت 2021، تمت برمجة و إعداد مشروع تأهيل الغابة المتضررة عن طريق تشجير وتخليف 1100 هكتار بتكلفة مالية تبلغ 23 مليون درهم، وذلك ابتداء من سنة 2022.

وأضاف المصدر نفسه أن هذا المشروع، الذي يتماشى مع استراتيجية «غابات المغرب 2020-2030»، والتي تعتمد نموذج تدبير مندمج ومستدام ومنتج للثروة، ولاسيما نهج مقاربة تشاركية مع الساكنة المحلية، يهدف إلى إعادة إحياء الغطاء الغابوي المتضرر من جراء الحريق ودعم تجهيز الغابة بالبنيات التحتية الضرورية لمكافحة الحرائق، موضحا أنه سيكلف مبلغا إجماليا يناهز 23 مليون درهم على مدى سنتين.

وانطلاقا من التجارب المتراكمة في هذا الميدان، سوف يتم تشجير 200 هكتار بالأصناف الغابوية الملائمة والمقاومة للحريق، وتخليف 900 هكتار من الغابة الطبيعية للبلوط الفليني سواء باعتماد تقنيات طبيعية كالتسييج والتنقية وانجاز الاشغال الحرجية وذلك على مساحة 800 هكتار او عبر الغرس الاصطناعي لشتائل البلوط والذي سيهم مساحة تقدر ب 100 هكتار.

كما سيبرمج المشروع تدخلات خاصة تدخل في إطار دعم التجهيزات الأساسية لمكافحة الحرائق بالغابة المعنية تهم أشغال صيانة المسالك على طول 11 كلم وفتح مسلك جديد على طول 6 كلم، وكذا إنشاء وصيانة مصدات الحرائق على طول 20 كلم وتهيئة نقط الماء.

وشدد البلاغ على أنه انطلاقا من الحرص الدائم لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات على إشراك الساكنة المحلية بطريقة فعالة في الحفاظ على هذه الثروة الغابوية والحيوانية المتنوعة، سوف يعتمد المشروع منهجية تشاركية لإنجاز هذه العمليات وذلك عبر تنظيم الساكنة في إطار جمعيات لحماية المحيطات المحمية واشراكها في تنزيل المشروع وكذا تعويضها عن منع حق الرعي بالمحميات ذات الأولوية بالنسبة لمربي الماشية وذلك طبقا للاستراتيجية الجديدة السالفة الذكر

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