السلطات تمنع دعاة مقاطعة الانتخابات من تنظيم نشاط لهم بالدار البيضاء
هبة بريس _ الرباط
منعت السلطات المحلية بالدار البيضاء،، حملة من تنظيم حزب النهج الديمقراطي دعت لمقاطعة الانتخابات المزمع تنظيمها يوم 8 شتنبر الجاري
وقال بلاغ صادر عن شبيبة النهج الديموقراطي فإن ما وصفتها بـ “قوى القمع بمنطقة سيدي البرنوصي قامت بمصادرة اللافتة الخاصة بالنهج الديمقراطي مساء الخميس”
وأضافت شبيبة الحزب اليساري المعارض والرافض للمشاركة السياسية أن بعض أعضائه ممن كانوا يتزعمون هذه الحملة قد تعرضوا إلى “القمع والتهديد بالاعتقال”.
وأدان الحزب ما وصفه بـ”قمع” السلطات لصوتهم في الشارع العام، محملين في تدوينات متفرقة على “فيسبوك” مسؤولية ذلك إلى الدولة
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3 تعليقات
ياك انا مواطن مغي مامستافد حتا حاجة من الجماعة يال ابسط حاجة هي تانبر 2.50 درهم كانخلصو ليها او لاش نصوت
تانبر غادي تخلصو بحال صوتي بحال مصوتي
هذا حزب إسمه النهج، وقد ضل النهج.
من يقاطع الإنتخابات عدمي، ويخاف من مواجهة الواقع المعيش لتغييره لإفتقاده الأدوات اللازمة لذلك.
من يقاطع الإنتخابات يشعر بالإنهزامية والإحباط لأنه أصبح متجاوزا في الزمن السياسي الذي يتغير باستمرار وهو لم يستطع مسايرته.
من يقاطع الإنتخابات يعيش على أفكار ومبادئ لا وجود لها في مجتمعنا ولن نقبل بها أبدا ولن تتحقق أبدا وإن عاش هذا الحزب أبدا.
إنه حزب شارد ،ولكنها اللعبة الديموقراطية.
هذا الحزب ضعيف وصغير جدا يريد أن يبرز نفسه بمعارضة الدولة وبخلق مشاكل لها لكن لا قوة له ولا حول له ولا تأثير مجتمعنا المسلم كاره لنهجه الشيوعي تجاهله من المغاربة سيسرع بحله واندثاره.