السلطات تمنع دعاة مقاطعة الانتخابات من تنظيم نشاط لهم بالدار البيضاء

2021-09-03 / 10:01 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

منعت السلطات المحلية بالدار البيضاء،، حملة من تنظيم حزب النهج الديمقراطي دعت لمقاطعة الانتخابات المزمع تنظيمها يوم 8 شتنبر الجاري

وقال بلاغ صادر عن شبيبة النهج الديموقراطي فإن ما وصفتها بـ “قوى القمع بمنطقة سيدي البرنوصي قامت بمصادرة اللافتة الخاصة بالنهج الديمقراطي مساء الخميس”

وأضافت شبيبة الحزب اليساري المعارض والرافض للمشاركة السياسية أن بعض أعضائه ممن كانوا يتزعمون هذه الحملة قد تعرضوا إلى “القمع والتهديد بالاعتقال”.

وأدان الحزب ما وصفه بـ”قمع” السلطات لصوتهم في الشارع العام، محملين في تدوينات متفرقة على “فيسبوك” مسؤولية ذلك إلى الدولة

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