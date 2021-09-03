بي. بي. سي”: الجزائر تناور بجعل المغرب كبش فداء..
أكدت شبكة الأخبار البريطانية الـ “بي. بي. سي” أن جعل المغرب كبش فداء هو مناورة جزائرية قديمة غايتها صرف الانتباه عن “الفشل الذريع” للنظام الجزائري في تدبير الإخفاقات الداخلية، من قبيل حرائق الغابات، وباء “كوفيد-19” والبطالة.
وأوضحت الـ “بي. بي. سي” في مقال نشرته على بوابتها الإلكترونية بعنوان “لعبة الاتهامات الجزائرية تحيل على أزمة سياسية عميقة”، أنه “إذا كانت التسمية الرسمية للدولة الجزائرية تشتمل على كلمتي “ديمقراطية” و”شعبية”، فهي ليست لا الأولى ولا الثانية.
واعتبرت الـ “بي. بي. سي” أن السمة الأخرى التي تميز “الجمهورية الديمقراطية الشعبية”، هي أنه خلال كل أزمة وطنية، يكون أول رد فعل للحكومة هو إلقاء اللوم على الأجانب أو “الطابور الخامس”.
هكذا – يذكر المصدر ذاته- وإزاء الأزمات الداخلية التي تتعاقب على البلاد، اتهم النظام الجزائري “جاره وغريمه الإقليمي القديم، المغرب”، بإثارة الاضطرابات في الجزائر، معلنا في أعقاب ذلك عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الرباط.
وسجلت الـ “بي. بي. سي” أن الانتقادات سرعان ما توالت، معتبرة أن “جعل المغرب ومجموعات وطنية معارضة بمثابة كبش فداء هو مناورة قديمة غايتها صرف الانتباه عن الفشل الذريع للنظام في التعامل مع القضايا الداخلية، من قبيل حرائق الغابات، وباء كوفيد-19 والبطالة”.
13 تعليقات
والله اننا نحن المغاربة مرتاحون لقطع العلاقات مع الجزاىر و التي هي اصلا مقطوعة لان المغرب لا يصله من هذا البلد الجار الا الاحقاد والمعاكسات ونشر الادعاءات الكاذبة من اجل المساس بمصداقية المغرب الذي يحضى بالحترام وبثقة الجميع بفضل السياسة الحكيمة والراسخة للملك محمد السادس حفظه الله ونصره عاش المغرب عاش الملك
مجرد تساؤل.
ما هي الدولة التي لم يهزمها الثلوث الذكور !!!؟؟؟؟
جاء في المقال ما نصه:
“الفشل الذريع للنظام الجزائري في تدبير الإخفاقات الداخلية، من قبيل حرائق الغابات، وباء “كوفيد-19” والبطالة ” انتهى الاقتباس
” مهنية” بي. بي. سي جعلتها تركز على معاناة الجزائر من ثالوث عجز العالم مجتمعا على التصدي له واحتوائه.
هناك قوى إقليمية تملك أسطول كنادير هزمتها فقط جذوة من نار، وشعبها نال منه الفقر حتى أصبح النساء والقصر يبحثون عن العمل مقابل سد الرمق، ورغم الهالة الإعلامية حول حملة التلقيح ضد كورونا مازالت تعاني من أرقام مهولة في الإصابات والوفيات لا مبرر لها.
لنفترض ان الحرب ستندلع و لكن :
اذا وقعت الحري فعلا فستتفاقم العداوة الى بعد ثلاثة قرون . الجزائر الحمقاء تتخبط ولا تعرف كذا تفعل . يظن حكام الجزائر انهم يستطيعون هزم المغرب والانتقام منه ، فهذه الفكرة انما من الغرور النفسية ، اما الحقيقة يعلمها عسكر الجزائر في ساحة المعركة. المهم ندعو الاه ان لا تستمر العداوة لان اكبر الخاسرين هم الشعوب ثم العصابة . فحذاري حذاري ان تقترب من وكر الاسد .
الكابرانات الذين يعيشون أواخر أيامهم لا يهمهم الشعب الجزائري ولا محنه فهم شردمة تتكون من سبعة أشخاص معدل أعمارهم 86سنة وسبعة هي أبواب جهنم. أستتمروا لأكثرمن 48سنة 500مليار دولار لصالح البوليزيرو ولم ينل الشعب الجزائري منها ولو طائرة واحدة لإخماذ حرائق شنقريحة؛ هذا الأخير السكير حسب معطيات أكيدة يصرف وحده80000دولار ويسكي وبيستاش وكان البطل في العشرية السوداء في قتل كثيرا من الأبرياء وذلك موثق في كتاب العسكري الهارب كتبه قبل هذه الأحداث بعشرين سنة وبشكل واضح يشير إلى شنقريحة قبلأن يكون جينيرال!!! وهذا أكبر دليل على تورط شنقريحة وعصابته في القتل والحرائق.
صحيح.النظام الجزائرى نظام غير مسؤول .بل هو نظام فاشل لم يحقق شيئا للشعب الجزائرى سوى كثيرا من الخيبات وكثيرا من العزلة
النظام العسكري الجزاىري ليا السقوط و ذلك لاسباب داخلية و خارجية يعلمنا الكل و ماالمغرب الا تلك الفزاعة التي يخيف بها الشعب الجزاىري الثاىر ضده
لامقارنة بين المملكة المغربية الشريفة الدولة الأمة وشرذمة النظام العسكري الخبيث الذي ومنذ استقلاله باستفثاء معروف ثم انقلابه على الحكومة المؤقتة برئاسة السيد فرحات حشاد كلما اشتد الطوق حول عنقه ليخنقه يبحث له عن متنفس ليفك رقبته ولكن الحبل ما فتئ يخنق ويخنق ويخنق رغم الادعاء بالتنفس الاصطناعي المغشوش.واكيد كل ذلك ليس الا حقد وغل وحسد في الجار الغربي الضارب في القدم والتاريخ وحب الخير ومد اليد وتغليب العقل على النفس الإمارة بالسوء. فالمغرب بتاريخه وعمقه رقم صعب جداً جدا جدا حتى على أكبر الدول وليس على من لم يصلوا بعد الى دولة كاملة يحكمها شيوخ بعقلية لم تتجدد وخبثاء ليس في ذهنهم سوى الحسد والبغض والكراهية. واود ان اكرر لهم بان المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها.وانتهت القضية كما انتهى الكلام حولها.
مقال موضوعي،حر و شجاع لان النظام الجزائري سيتهم ب ب سي بالتهجم و مسخرة للمملكة المغربية و سياقطع برامجها.
بغض النظر عن الظالم و المظلوم رغم ان الواقع واضح و لا لبس فيه … فاهم ما يمكن أن يشد انتباهي هو ان إشعال فتيل الحرب بين بلدينا ايا كان الرابح و ايا كان الخاسر فلن تقتصر المعركة على ساحة الوغى بل الموجع في الأمر هو ان هناك حركات متطرفة و مسلحة تتربص بالعالم العربي و خاصة شمال أفريقيا الذي لم تستطع اختراقه بعد .. حينها سيصبح سواء المغرب أو الجزائر نموذجا من سوريا و العراق و.. و .. ( كفاهم الله بأسا)… حينها سنهجر بيوتنا و اوطاننا و تشرد عائلتنا و ينهك شبابنا قبل شيبنا سنلجأ للزوارق و نرتمي في الموج فرادى و جماعات … اللهم ابعد عنا شر البلية و من يتعطش للحرب فاجعلها اللهم في نحره و ازرع الامان و السكينة في رحاب بلدينا
بغض النظر عن الظالم و المظلوم بالرغم من كون الحقيقة واضحة لا لبس فيها فإن إشعال فتيل الحرب في المنطقة ايا كان المنتصر و المهزوم فحتما لن تقتصر الحرب على ساحة الوغى لوجود حركات متطرفة و جهات خارجية متربصة بامن و استقرار المنطقة .. الهزيمة الكبرى ستكون للسلام في البلدين معا .. سواء المغرب ام الجزائر سنصبح نسخة من العراق و سوريا و .. ( كفاهم الله بأسا) .. سنهجر بيوتنا و اوطاننا .. سنقصد الزوارق و نرتمي في أحضان الموج فارين من حرب العصابات .. ستنتهك حرماتنا و يضيع شبابنا و يقهر شيبنا .. اللهم احفظ بلدينا من كل مكروه .. و من تعطش للحرب فاجعلها اللهم في نحره و اسقه الجحيم و من تبعه إلى يوم الدين … اللهم ادم علينا نعمة التقوى و الإيمان و المحبة و السلام
لا أعلم لماذا أن صحيفة بما يسمى ” القدس العربي” منحازة كثيرا لدولة العسكر ، كيف يعقل بكارثة طبيعية ” حرائق الغابات” هههه يتم زج المملكة المغربية بها في علم أنها ضربت دول كثيرة حتى الدول المتقدمة مثلا الولايات المتحدة حرائق ولاية كاليفورنيا هل تم إنتسابها للمكسيك كدولة جارة؟
قضية جمهورية القبايل الحرة المستعمرة من طرف الجزائر ألم ترى هذه الجريدة أن دولة العسكر تدعم بكل الوسائل مرتزقة البوليزاريو
لا أهلا و لا سهلا بإعادة العلاقات كالسابق مع دولة محور الشر دولة الشيطان الذي يكن الحقد و الكراهية للمغرب ، بسبب تخلف هذه الدولة العدوة ، بما سنستفيد من هذه الدولة المتخلفة التي لم تعمل شيئا جيدا
الصمعة طاحت علفو الحجام .
أنا أثق بأن الجيش المغربي جيش محترف وصلب وله القدرة الكافية على دحر أي عدوان، كما أن للمغرب علاقات متشعبة ومتينة وعلى الأقل حتى إن لم تتدخل فإنها مستعدة لمده بالأسلحة الأكثر تطورا، والحرب لأسبوع واحد كافية لانهيار نظام الدولة في الجزائر… وهذه هي النهاية التي نخاف أن تتحقق، لأن الدولة حين تنهار يتفكك النظام وتسقط المؤسسات، فيغيب الأمن والغذاء .. ويهرب ملايين الناس نحو البلدان المجاورة….
ولذا أتمنى أن يكون بين الجنيرالات رجل حكيم..