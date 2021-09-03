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الصين تحظر المنحرفين جنسيا على شاشات التلفزيون

2021-09-03 / 8:27 مساءً
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هبـة بريس ـ وكالات

منعت السلطات الصينية “الرجال المخنثين” من الظهور على شاشات التلفزيون.

وقالت إدارة الإذاعة والتلفزيون الصينية:

“من الضروري أن نتطور بقوة الثقافة التقليدية الصينية المتميزة، والثقافة الثورية، والثقافة الاشتراكية المتقدمة، لتحديد التوجه الجمالي الصحيح للبرامج”.
وطالبت السلطات بعدم السماح بتعميم الاستمتاع التفاخري بالحياة، والشائعات والفضائح، ومشاهير الإنترنت المبتذلين، فضلاً عن الظواهر السلبية التي تستقطب اهتماماً واسعاً.

بالإضافة إلى ذلك، أمرت الإدارة بأن تتحكم القنوات التلفزيونية والمنصات الإلكترونية بشكل صارم في اختيار الممثلين والضيوف، وتقييم، موضوع محو الأمية السياسية والأخلاق.

وأكدت أن أولئك الذين يتخذون “موقفًا سياسيًا خاطئًا وينفصلون عن الحزب والدولة”، والذين انتهكوا القوانين أو اللوائح أو النظام العام، لن يُسمح لهم بالظهور على شاشة التلفزيون.

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