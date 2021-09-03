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نقابة تدعو المغاربة إلى التصويت على مرشحي ”الأحزاب اليسارية“

2021-09-03 / 8:12 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

اعتبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن كل القرارات والإجراءات التي اتخذتها السلطات الجزائرية سواء رفض فتح الحدود المغربية الجزائرية أو قطع العلاقات الديبلوماسية مع المغرب أو مواصلة الحملة العدائية ضد الوحدة الترابية للمغرب، هي خارج التحديات التي تستلزم بناء تكتلات اقتصادية كبرى، ومعاكسة لإرادة الشعوب المغاربية وتطلعها إلى فضاء مغاربي ضامن للتنمية والحرية والكرامة، إضافة إلى كونها تتنافى مع المصالح والروابط المشتركة للبلدين الشقيقين.

وأضافت نقابة الزاير، في بلاغ اصدرته عقب اجتماع مكتبها التنفيذي يوم 1 شتنبر الماضي، توصلت جريدة “هبة بريس” الإلكترونية بنسخة منه، أنها تدارست أجواء التوترات المفتعلة من طرف النظام الجزائري، معتبرة أن الاتهامات المجانية والقرارات التي اتخذتها السلطات الجزائرية بشكل أحادي، تعاكس إرادة الشعبين الشقيقين في توطيد عرى التلاحم والتعاون وحسن الجوار، وروابط الأخوة التي ظلت راسخة بفعل عوامل الجغرافيا والتاريخ.

وكشفت النقابة العمالية أن مكتبها التنفيذي توقف كذلك على أجواء الاستعداد للاستحقاقات التشريعية والمحلية والجهوية ليوم الثامن من شتنبر القادم، وأهمية المشاركة المكثفة للطبقة العاملة وعموم المواطنات والمواطنين والتصدي للأساليب والممارسات البائدة التي تطغى باستمرار على الاستحقاقات الانتخابية، وذلك من أجل إفراز نخب سياسية ومؤسسات قادرة على رفع التحديات الراهنة والمستقبلية.

ودعت النقابة المذكورة، عموم الكونفدراليات والكونفدراليين والطبقة العاملة المغربية وعموم المواطنات والمواطنين إلى المشاركة الواسعة في استحقاقات الثامن من شتنبر المقبل، والتصويت بكثافة على مرشحات ومرشحي الإطارات السياسية اليسارية التقدمية الحداثية، حليفة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والوفية لقضايا الطبقة العاملة، والمدافعة عن حقوقها ومطالبها حسب تعبير البلاغ.

وبخصوص الدخول الاجتماعي والمدرسي فاعتبرت “السيديتي” أن الساحة الاجتماعية تعاني من غياب تام للحوار الاجتماعي، واستمرار النزاعات الاجتماعية، وإغلاق المؤسسات بدون سند قانوني، وعدم معالجة ملفات العمال الموقوفين، نتيجة تداعيات الأزمة الوبائية، وضرب القدرة الشرائية للمواطنين جراء الزيادة في أسعار المواد الأساسية، وذلك في استغلال تام لانشغال المواطنين بتطورات الوضع الوبائي، وانشغال أعضاء الحكومة بالصراع الانتخابي، كما سجلت الارتباك الذي يطبع الدخول المدرسي الحالي ومخاوف الأسر والأباء من تكرار سيناريو السنة الفارطة.

ونبهت النقابة الحكومة إلى خطورة الوضع الاجتماعي في ظل استمرار تغول ما وصفته ب لوبيات الرأسمال الريعي الاحتكاري، والاستمرار في استهداف جيوب المواطنات والمواطنين،وضرب حقوقهم ومكتسباتهم، وذلك أمام استقالة الحكومة من أدوارها ومهامها الدستورية، داعية إلى مواصلة تقديم الدعم إلى كل القطاعات المتضررة من تداعيات وباء كورونا، لمواجهة تكاليف العيش ومتطلبات الدخول المدرسي.

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