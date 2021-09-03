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بينها المغرب.. رئيس إسرائيل يحث على مقاطعة مؤتمر “ديربان” بجنوب افريقيا

2021-09-03 / 7:56 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

وجه إسحاق هيرتزوغ، الرئيس الاسرائيلي ، دعوة لدبلوماسيي عدد من الدول بتل أبيب من أجل حث بلدانهم على مقاطعة مؤتمر “ديربان” الذي يرتقب أن يعقد بجنوب افريقيا في ال22 من شهر شتنبر الجاري.

وبحسب صحيفة ” ذا جيروزاليم بوست” فقد دعا الرئيس الاسرائيلي عدد من الممثلين الدبلوماسيين، خلال اللقاء السنوي لاستقبالهم ، بمقاطعة المؤتمر بسبب اتخاذه فرصة من طرف عدد من الدول لتوجيه انتقادات لاسرائيل.

قبل 20 عاماً، عقد المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية في ديربان بجنوب إفريقيا، والذي تنظمه الأمم المتحدة، حيث يتيح المؤتمر الذي أطلق عليه اسم “مؤتمر ديربان” دراسة التدابير الدولية لمكافحة العنصرية، وتقييم الأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري والخوف من الأجانب والتعصب المتصل بذلك.

وتقول اللجنة التحضيرية للمؤتمر الذي انطلقت فكرته عام 2001، إنه كان “حدثاً بارزاً في النضال لتحسين حياة ملايين البشر في مختلف أنحاء العالم من ضحايا التمييز والتعصب”.

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