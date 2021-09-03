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بايدن يوقع مرسوما يتعلق بهجمات 11 سبتمبر 2001

2021-09-03 / 7:39 مساءً
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هبة بريس ـ وكالات

وقع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مرسوما يقضي بإلغاء السرية عن بعض المواد المتعلقة بهجمات 11 سبتمبر 2001.

وقال بايدن في بيان: “عندما ترشحت لمنصب الرئيس، التزمت بضمان الشفافية فيما يتعلق برفع السرية عن وثائق هجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية على أمريكا”، مضيفًا أنه سوف “يتعامل باحترام” مع أسر أولئك الذين ماتوا في الهجمات.

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‫6 تعليقات

  2. هناك أمور مخفية لايمكن لأي شخص الوصول اليها اولا مرت عليها سنوات فكيف الوصول إلى التحقيقات المتعلقة ب(هجمات 11 سبتمبر) أمر عصب؟؟؟؟.

  3. هناك شخصيات كبرى وراء هذه الهجمات 11 سبتمبر فنتمني بإعادة التحقيق والنظر الى هذه القضية بشفافية حتى ياخذون حق الضحايا الذين ذهبوا ضحية هذه المؤامرة المدبرة….

  5. أراد ذالك كي يحرف الأنظار عن ما وقع في أفغانستان والعراق ولبنان وسوريا وغيرها من الدول المعنية.لوجه تهم لدول من اجل اخذ اموال الغير بحجة الإرهاب…

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