بايدن يوقع مرسوما يتعلق بهجمات 11 سبتمبر 2001
هبة بريس ـ وكالات
وقع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مرسوما يقضي بإلغاء السرية عن بعض المواد المتعلقة بهجمات 11 سبتمبر 2001.
وقال بايدن في بيان: “عندما ترشحت لمنصب الرئيس، التزمت بضمان الشفافية فيما يتعلق برفع السرية عن وثائق هجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية على أمريكا”، مضيفًا أنه سوف “يتعامل باحترام” مع أسر أولئك الذين ماتوا في الهجمات.
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6 تعليقات
هيا فالتفتح السعودية حساباتها لتدفع الثمن
هناك أمور مخفية لايمكن لأي شخص الوصول اليها اولا مرت عليها سنوات فكيف الوصول إلى التحقيقات المتعلقة ب(هجمات 11 سبتمبر) أمر عصب؟؟؟؟.
هناك شخصيات كبرى وراء هذه الهجمات 11 سبتمبر فنتمني بإعادة التحقيق والنظر الى هذه القضية بشفافية حتى ياخذون حق الضحايا الذين ذهبوا ضحية هذه المؤامرة المدبرة….
إذا كان فعلا يريد فتح وتائق التحقيقات المتعلقة ب 11سبتنبر فهو زعيم يستحق التحية العسكرية هههههههه
أراد ذالك كي يحرف الأنظار عن ما وقع في أفغانستان والعراق ولبنان وسوريا وغيرها من الدول المعنية.لوجه تهم لدول من اجل اخذ اموال الغير بحجة الإرهاب…
ربما هذآ راجع إلى توقيع عقد مع الدفاع الروسي وذالك هذا الأخير يريد تعويضات لضحيا 11سبتنبر والله اعلم.