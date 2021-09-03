بايدن يوقع مرسوما يتعلق بهجمات 11 سبتمبر 2001

هبة بريس ـ وكالات

وقع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مرسوما يقضي بإلغاء السرية عن بعض المواد المتعلقة بهجمات 11 سبتمبر 2001.

وقال بايدن في بيان: “عندما ترشحت لمنصب الرئيس، التزمت بضمان الشفافية فيما يتعلق برفع السرية عن وثائق هجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية على أمريكا”، مضيفًا أنه سوف “يتعامل باحترام” مع أسر أولئك الذين ماتوا في الهجمات.

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