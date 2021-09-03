ودائع الأسر لدى البنوك المغربية تتجاوز 772 مليار درهم

هبة بريس ـ الرباط

سجلت الودائع لدى البنوك ارتفاعا سنويا نسبته 7,2 في المائة إلى أزيد من 1.034,3 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية، وذلك وفقا للوحة القيادة المتعلقة بـ ”القروض والودائع البنكية” التي أصدرها بنك المغرب.

وأوضح المصدر ذاته أن ودائع الأسر ارتفعت بنسبة 4,6 في المائة لتصل إلى 772,3 مليار درهم، منها 188 مليار درهم في حوزة المغاربة المقيمين بالخارج، مشيرا إلى أن ودائع المقاولات الخاصة تحسنت بنسبة 10,9 في المائة لتصل إلى 155,5 مليار درهم عند متم يوليوز.

وعلاوة على ذلك، سجلت أسعار الفائدة على الودائع لأجل في متم شهر يوليوز ارتفاعا بمقدار 6 نقاط أساس إلى 2,41 في المائة بالنسبة لأجل 6 أشهر، وانخفاضا بمقدار 11 نقطة اساس إلى 2,58 في المائة بالنسبة لأجل 12 شهرا.

وخلص المصدر ذاته إلى أن السعر الأدنى للفائدة على الحسابات على الدفاتر قد تم تحديده في 1,03 في المائة خلال النصف الثاني من سنة 2021، بانخفاض قدره 24 نقطة أساس مقارنة مع الأشهر الستة السابقة.

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