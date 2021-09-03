الصورة من الارشيف

ودائع الأسر لدى البنوك المغربية تتجاوز 772 مليار درهم

2021-09-03 / 7:19 مساءً
1
هبة بريس ـ الرباط

سجلت الودائع لدى البنوك ارتفاعا سنويا نسبته 7,2 في المائة إلى أزيد من 1.034,3 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية، وذلك وفقا للوحة القيادة المتعلقة بـ ”القروض والودائع البنكية” التي أصدرها بنك المغرب.

وأوضح المصدر ذاته أن ودائع الأسر ارتفعت بنسبة 4,6 في المائة لتصل إلى 772,3 مليار درهم، منها 188 مليار درهم في حوزة المغاربة المقيمين بالخارج، مشيرا إلى أن ودائع المقاولات الخاصة تحسنت بنسبة 10,9 في المائة لتصل إلى 155,5 مليار درهم عند متم يوليوز.

وعلاوة على ذلك، سجلت أسعار الفائدة على الودائع لأجل في متم شهر يوليوز ارتفاعا بمقدار 6 نقاط أساس إلى 2,41 في المائة بالنسبة لأجل 6 أشهر، وانخفاضا بمقدار 11 نقطة اساس إلى 2,58 في المائة بالنسبة لأجل 12 شهرا.

وخلص المصدر ذاته إلى أن السعر الأدنى للفائدة على الحسابات على الدفاتر قد تم تحديده في 1,03 في المائة خلال النصف الثاني من سنة 2021، بانخفاض قدره 24 نقطة أساس مقارنة مع الأشهر الستة السابقة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الصناعة النووية.. المغرب وهنغاريا يعززان تعاونهما في مجال التدريب

الصناعة النووية.. المغرب وهنغاريا يعززان تعاونهما في مجال التدريب

2021-09-03 / 5:27 مساءً
Photo of مجموعة Stellantis لتصنيع السيارات تطور منظومتها الصناعية بالمغرب

مجموعة Stellantis لتصنيع السيارات تطور منظومتها الصناعية بالمغرب

2021-09-03 / 11:52 صباحًا
Photo of بمشاركة المغرب..عرض تجارب حماية المنتجات وتقييم المطابقة

بمشاركة المغرب..عرض تجارب حماية المنتجات وتقييم المطابقة

2021-09-02 / 1:18 مساءً
Photo of مشروع قانون المالية 2022.. الأولوية لتسريع أوراش إصلاح الإدارة

مشروع قانون المالية 2022.. الأولوية لتسريع أوراش إصلاح الإدارة

2021-09-01 / 9:57 مساءً
Photo of تحويلات مغاربة الخارج تسجل طفرة خلال النصف الاول من 2020

تحويلات مغاربة الخارج تسجل طفرة خلال النصف الاول من…

2021-09-01 / 9:37 مساءً
Photo of ارتفاع حجم صادرات السيارات بـ38% ليصل 46,49 مليار درهم حتى متم يوليوز

ارتفاع حجم صادرات السيارات بـ38% ليصل 46,49 مليار درهم…

2021-09-01 / 8:52 مساءً
Photo of خبير : المغرب استعد جيدا لأي قرار تتخده الجزائر بخصوص الغاز

خبير : المغرب استعد جيدا لأي قرار تتخده الجزائر…

2021-09-01 / 8:08 مساءً
Photo of البرازيل تتطلع إلى تسريع المفاوضات بشأن اتفاق التبادل الحر بين المغرب وتكتل “ميركوسور”

البرازيل تتطلع إلى تسريع المفاوضات بشأن اتفاق التبادل الحر…

2021-09-01 / 5:43 مساءً
Photo of حتى متم يوليوز.. ارتفاع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بـ 9 %

حتى متم يوليوز.. ارتفاع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بـ…

2021-09-01 / 5:36 مساءً
Photo of ارتفاع العجز التجاري بـ 17,9% مع نهاية يوليوز الماضي

ارتفاع العجز التجاري بـ 17,9% مع نهاية يوليوز الماضي

2021-09-01 / 3:01 مساءً

تعليق واحد

  1. كل مراة اسمع ودائع الأسر المغربية لدى البنوك المغربية تتجاوز 772 مليار درهم
    الغريب ف الٱمر انا خدام من 2013 حتال اليوم او مزال خدام او الله مكانكساب الا واحد 600 درهم ديال فلوس دراري دازو اليوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق