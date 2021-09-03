تارودانت : أزمة ” عاطفية ” تنهي حياة فتاة قروية

ع اللطيف بركة : هبة بريس

شهد أحد دواوير الجماعة الترابية ” أكادير ملول ” بأقليم تارودانت ، مأساة بعدما وضعت فتاة عشرينية حدا لحياتها شنقا بمنزل عائلتها .

الفاجعة خلفت صدمة وسط أفراد أسرتها الذين تفاجأوا من هول الصدمة. حيث يجهل لحدود الساعة السبب الحقيقي للمأساة، فيما رجحت بعض المصادر أن يكون للأمر علاقة بالجانب العاطفي.

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