تارودانت : أزمة ” عاطفية ” تنهي حياة فتاة قروية
ع اللطيف بركة : هبة بريس
شهد أحد دواوير الجماعة الترابية ” أكادير ملول ” بأقليم تارودانت ، مأساة بعدما وضعت فتاة عشرينية حدا لحياتها شنقا بمنزل عائلتها .
الفاجعة خلفت صدمة وسط أفراد أسرتها الذين تفاجأوا من هول الصدمة. حيث يجهل لحدود الساعة السبب الحقيقي للمأساة، فيما رجحت بعض المصادر أن يكون للأمر علاقة بالجانب العاطفي.
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5 تعليقات
كثرت الانتحارات في المغرب وذالك راجع للحلات النفسية لشباب هناك عدة أسباب لارتكاب متل هذه الحالات وهي البطالة الطلاق الفقر وغيرها من المشاكل .
ولقد لاحظنا في القرى أكثر انتشارا واسعا في ظاهرة الانتحار وبالاخص فئة العمرية الشبابية ولا ندري السبب لذالك؟؟؟.
ربما الشباب لم يعد يطيق العيش المتدهور او هناك حالات نفسية حطمت كيانه لهذا اضطر الشباب اللجوء الى الانتحار.
لاحولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم لاندري لماذا شبابنا يلتجؤون الى الانتحار رغم ان هناك حلول ومناقشات لأي مشكل مهما كان صعب نحله بعقلانية ومسؤولية وليس الهروب او الانتحار لأن الله سبحانه وتعالى اعطانا حق في الحياة …
إن الله سبحانه وتعالى نهى عن قتل النفس بغير حق حتى وان كانت لديه عراقيل في حياته او إحباط تؤدي به الى الانتحار لابد ان يفكر في عائلته ويلتجئ الى قراءة القرآن الكريم والاستغفار حتى يذهب عليه الله فكرة الانتحار لقوله تعالى (ألا بذكر الله تطمئن القلوب)صدق الله العظيم.