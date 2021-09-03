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سبتة : توظيف أستاذة لتعليم 1000 قاصر مغربي

2021-09-03 / 6:49 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

قالت صحيفة “إلباييس” الإسبانية أن مهمة تعليم أزيد من 1000 قاصر مغربي دخلوا مدينة سبتة المحتلة في ماي الماضي، ملقاة على عاتق سلطات المدينة، بعد فشل عمليات ترحيلهم إلى المغرب بعد تدخل القضاء.

وكشفت الصحيفة عن مصادر بوزارة التربية والتعليم الإسبانية أنه يتم توظيف 47 أستاذا وعشرات المستشارين، للقيام بمهمة تعليم وتكوين القاصرين غير المصحوبين.

وإلى جانب 260 طفلا دون سن السادسة عشرة الذين سيوزعون على خمسة مدارس ابتدائية وثانوية بالمدينة من أجل تعليمهم، يوجد أيضا 750 قاصرا بين 16 و18 سنة.

وبخصوص هذه الفئة الأخيرة، فقد نقل ذات المصدر أنها ستتلقى دروسا في أماكن أقيمت بمراكز الاستقبال التي يوجدون بها الآن.

وأشارت الصحيفة إلى محدودية إمكانيات مدينة سبتة التي تضم 85 ألف نسمة في 19 كيلومتر مربع، خاصة وأن استقبال القاصرين وحده يكلف المدينة ما بين 1.5 و1,8 مليون أورو شهريا.

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