نقابيون يطالبون آيت طالب بمؤازرة التقنية ضحية محاولة الاختطاف

هبة بريس ـ الرباط

طالبت الجامعة الوطنية للصحة، العضو بالاتحاد المغربي للشغل، وزير الصحة، خالد آيت طالب، بالتدخل العاجل لإلزام الإدارة بالامتثال لأحكام القانون وتوفير الأمن والحماية لنساء ورجال الصحة بمختلف هيئاتهم وداخل مواقع عملهم بوزارة الصحة والمؤسسات العمومية التابعة لها أثناء قيامهم بمهامهم أو بسبب القيام بها.

جاء ذلك في مراسلة وجهتها الجامعة الوطنية للصحة، اليوم الجمعة إلى آيت طالب، إثر محاولة الاختطاف التي تعرضت لها تقنية في مختبر مصلحة التشريح الطبي بمستشفى ابن رشد بالدار البيضاء، يوم الإثنين الماضي.

ودعت النقابة ذاتها وزير الصحة إلى إصدار تعليمات إلى مدير المركز الاستشفائي بالدار البيضاء من أجل مؤازرة الضحية ومواكبة ملفها في كل مراحل التقاضي.

وتحدثت المراسلة أيضا عن ضرورة مد جسور التواصل مع مسؤولي وزارتي الداخلية والعدل وتحسيسهم بخطورة تنامي ظاهرة الاعتداء على الأطر الصحية وتداعياتها الخطيرة على المنظومة الصحية برمتها وإقناعهم بضرورة إيلاء الأهمية لهذه الظاهرة والتعامل بحزم مع مرتكبي هذه الأفعال الجرمية لضمان عدم تكرارها.

وكانت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، قد أوقفت المتورطين في هذا العمل الإجرامي، يوم الثلاثاء الماضي، وذلك بعد توصلها بإضعار حول تعرض الضحية لمحاولة اختطاف مقرون بالسرقة بالعنف استهدفت سيارتها من قبل شخصين، مما تسبب في إصابتها بجروح خلال محاولتها الفرار عن طريق القفز من السيارة، وفق ما جاء في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.

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