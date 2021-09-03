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أمن البيضاء يوقف 7 أشخاص ألحقوا خسائر بعدد من السيارات

2021-09-03 / 5:41 مساءً
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هبة بريس - البيضاء

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن أنفا بمدينة الدار البيضاء، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 3 شتنبر الجاري، من توقيف سبعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 18 و35 سنة، من بينهم سيدة وشخصان من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالعنف وإلحاق خسائر مادية بممتلكات خاصة وخرق أحكام حالة الطوارئ الصحية.

وكانت مصالح الشرطة بالدار البيضاء قد توصلت بإشعار حول تورط جانح في حالة تخدير في إلحاق خسائر مادية بمجموعة من السيارات الخاصة التي كانت مركونة بالشارع العام بحي “كوبا”، وذلك كرد فعل على تعرضه للعنف من طرف باقي المشتبه فيهم، وهو ما استدعى تدخل دوريات الشرطة التي تمكنت من فرض النظام العام وتوقيف المعنيين بالأمر وحجز سلاح أبيض كان بحوزة واحد منهم.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه المتورط في تكسير السيارات الخاصة، بمعية باقي المشاركين في تعريضه للعنف، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية لارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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