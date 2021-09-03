مصرع مغربي غرقا أثناء محاولته العبور سباحة نحو سبتة المحتلة
هبة بريس
قضى شاب مغربي غرقا أثناء محاولته العبور سباحة إلى سبتة المحتلة، حسبما أكدت شرطة الحماية المدنية.
ووفق ذات المصدر، فقد وقعت الحادثة مساء أمس الخميس، وعثر على جثة الشاب في المياه قرب شاطئ تراخال مساء.
ولم يُكشف على الفور عن عمر الضحية، لكن متحدثا باسم الشرطة قال إنه “شاب” ويبدو “من البالغين”.
كما أنقذت الشرطة مغربيا آخر كان برفقته.
ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
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11 تعليقات
السؤال الذي يطرح نفسه بالحاج.لماذا هذا النزيف رغم ما يتبجح به المسؤولون من انجازات ومشاريع تنموية وخيرات….؟
_اين المتنافسون على كراسي بر الامان من هذا النزيف .؟شباب يقامرون بارواحهم هروبا من الفقر والبطالة والظلم والحرمان في بلد كله خيرات.من طبيعة الحال لن يهتم بحالهم أحد لكن سنرحب بكم أن نجحتم في المغادرة والاستقرار والعمل في الغرب سنرحب بكم وسنسخر لكم كل الامكانيات عبر عملية مرحبا لا لسواد عيونكم وانما طمعا في العملة التي نحن في امس الحاجة إليها. اما الان اما هوم او غرق .لك الله ايها الشعب المقهور
الله اكبر شاب يضحي بنفسه من اجل لقمة العيش وللأسف الشديد وطنه لو يوفر له عمل وهذا ما أدى به غرقا اثناء محاولته العبور سباحة نحو سبتة حيسبي الله ونعم الوكيل ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
الشباب يموتون غرقا والدولة تموت على ربح الأموال وجمعها ولابهمها سوى مصلحتها فقط أما الفقير يموت ولايهمه أمره .
هانحن نعيش ماسات اخرى بفقداننا شاب في مقتدى عمره القلب حزين لهذه الفاجعة ولكن لا حولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم إن لله وإن إليه راجعون .
رحمه الله وجعله من الشهداء يآرب ولكن فيما تنفعنا الآن الانتخابات ونحن نشاهد شبابنا يموت كل يوم غرقا للعبور إلى الديار الأروبية من أجل البحث عن العمل لان وطنه لم يوفر له لقمة العيش وعيشة راضي مرضية. لانه مشغول في مصلحته الانتخابية (موت يامسكين) .
انه في عمر الزهور ذهب ضحية من اجل اسعاد عائلته وغامر بنفسه حتى يحقق حلمه ولكن للأسف الشديد توقف حلمه هنا . إن لله وإن إليه راجعون اللهم ارحمه واغفر له واجعله من عبادك الصالحين المتقين في جنات النعيم يآرب
لابد للحكومة المغربية ان تجد حلا لهذه الظاهرة (الهجرة السرية ) عبر البحر وذاك وضع سلطات أمنية مشددة على الشواطئ المغربية للحد من الهجرة السرية.
من يهمه أمر هاؤلاء تقريبا الكل عندما يجد نفسه في القمة لا يرى من هو أضعف منه ماديا و معنويا
ولكن حتى لو بلغت الجبال طولا
يبقى الله عز وجل هو الاكبر و هو
الرزاق
اللهم صبر عائلته وذويه الصبر والسلوان في هذآ المصاب الجلل على فقدانهم لهذا الشاب الذي ذهب ضحية من أجل العمل وهاذهي نتيجة البطالة.!!؟؟؟
كلنا نتهم الحكومة بهذا الأمر ولكن في الواضح المسبب الرئيسي هم الآباء هم الذين يعطون النفوذ للاشخاص الذين يقومون بهذه الأفعال الإجرامية التي تؤدي بحياة اكبادنا الى التهلكة ولهذا يجب علينا ان نكون متظامنين ويد واحدة لمكافحة هذه الظاهرة
عز راسك تعز.هناك من يهاجر بعزة نفس من له مستوى دراسي عالي وشهادات في أي مكان يريد الهجرة يهاجر وليس من لامستوى دراسي ويلقي بنفسه إلى التهلكة وان وصل وصل مذلولا يحتقروه.