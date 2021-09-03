مصرع مغربي غرقا أثناء محاولته العبور سباحة نحو سبتة المحتلة

هبة بريس

قضى شاب مغربي غرقا أثناء محاولته العبور سباحة إلى سبتة المحتلة، حسبما أكدت شرطة الحماية المدنية.

ووفق ذات المصدر، فقد وقعت الحادثة مساء أمس الخميس، وعثر على جثة الشاب في المياه قرب شاطئ تراخال مساء.

ولم يُكشف على الفور عن عمر الضحية، لكن متحدثا باسم الشرطة قال إنه “شاب” ويبدو “من البالغين”.

كما أنقذت الشرطة مغربيا آخر كان برفقته.

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