تسجيل 4381 إصابة و104 وفيات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 4381 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية،

وبهذه الحصيلة اليومية يكون العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس قد ارتفع إلى 876.732 حالة في المغرب.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 104 وفاة ليصل العدد إلى 12.923 وفاة، بينما تم التأكد من 6237 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 813.670 متعاف.

ما رأيك؟ المجموع 6 آراء 6 0