سعد الدين العثماني

“خمس سنين فين كنتو”.. انتقادات لاذعة تطال مرشحي المصباح

2021-09-03 / 4:38 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

يبدو أن الحملات الميدانية لمرشحي حزب العدالة و التنمية هذا العام ليست بنفس القوة و الحدة التي كان عليها الأمر في الاقتراع السابق و ذلك بفعل السخط الشعبي الكبير على الحزب الذي تعاقب على تدبير الحكومة لولايتين متتاليتين.

و قوبل مرشحو العدالة و التنمية في عدد من المدن والقرى باستهجان شعبي وصل حد الاحتقان و الطرد بسبب عدم رضى فئة كبيرة من المصوتين على الحصيلة الحكومية التي قادها حزب المصباح.

و في هذا الصدد، اعترض أحد الغاضبين مسيرة تواصلية كان يقوم بها أحد مرشحي العدالة و التنمية بالدار البيضاء و شرع يصرخ في وجههم: “صوت عليكم في الانتخابات لي فاتت و ندمت دبا”.

و أضاف قائلا: ” كان كيسحب لي نتوما مختلفين على الأحزاب لي سبقوكم، ساعة صدقتو أكثر منهم، خمس سنين عمرني شفت شي واحد فيكم هنا تيدور على سكان الجماعة، سواءا مرشحكم لي فاز بالمقعد البرلماني و لا أعضاء حزبكم لي كانوا هنا في الجماعة، ماغادينش تكذبو عليا مرة أخرى”.

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