“الصحة” تغير البروتوكول العلاجي الخاص بالحوامل والمرضعات

هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الصحة عن البروتوكول العلاجي الجديد لكوفيد 19، الخاص بالنساء الحوامل والمرضعات.

وكشفت الوزارة عن تغيير جديد في البروتوكول العلاجي الخاص بالنساء الحوامل والمرضعات، مشيرة إلى أن الإصابة بالفيروس قد تشكل مجموعة من المخاطر الصحية على هذه الفئة، أبرزها إمكانية الولادة القيصرية قبل الأوان وحدوث نزيف خارجي، بالإضافة إلى خطورة موت الأجنة داخل الرحم.

وأضافت الوزاة أن نسبة الإصابة بـكورونا، بين النساء المرضعات والحوامل، ارتفعت مؤخرا بسبب انتشار متحور “دلتا”، بالإضافة إلى الإقبال الضعيف لهذه الفئة على حملة التلقيح الوطنية.

وفي نفس السياق، دعت الوزارة، جميع عيادات أمراض النساء والتوليد والوحدات الصحية التي تزورها هذه الفئة، إلى تقليص الطاقة الاستيعابية داخل القاعات التي تستقل النساء الحوامل، بالإضافة إلى الالتزام بالتدابير الاحترازية المتعارف عليها، وكذا التعقيم ووضع الكمامة الواقية والتقيد بمبدأ التباعد الجسدي داخل قاعات الانتظار ومختلف الصالات التي تقدم الأنشطة الخاصة بالنساء المقبلات على الولادة.

وأشارت الوزارة إلى أن التكفل بالوضع الصحي للحوامل والمرضعات المصابات بالفيروس لا يزال مستمرا، بالإضافة إلى التكفل بالمواليد حاملي الفيروس.

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