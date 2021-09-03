صورة تعبيرية

“الصحة” تغير البروتوكول العلاجي الخاص بالحوامل والمرضعات

2021-09-03 / 3:23 مساءً
0
هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الصحة عن البروتوكول العلاجي الجديد لكوفيد 19، الخاص بالنساء الحوامل والمرضعات.

وكشفت الوزارة عن تغيير جديد في البروتوكول العلاجي الخاص بالنساء الحوامل والمرضعات، مشيرة إلى أن الإصابة بالفيروس قد تشكل مجموعة من المخاطر الصحية على هذه الفئة، أبرزها إمكانية الولادة القيصرية قبل الأوان وحدوث نزيف خارجي، بالإضافة إلى خطورة موت الأجنة داخل الرحم.

وأضافت الوزاة أن نسبة الإصابة بـكورونا، بين النساء المرضعات والحوامل، ارتفعت مؤخرا بسبب انتشار متحور “دلتا”، بالإضافة إلى الإقبال الضعيف لهذه الفئة على حملة التلقيح الوطنية.

وفي نفس السياق، دعت الوزارة، جميع عيادات أمراض النساء والتوليد والوحدات الصحية التي تزورها هذه الفئة، إلى تقليص الطاقة الاستيعابية داخل القاعات التي تستقل النساء الحوامل، بالإضافة إلى الالتزام بالتدابير الاحترازية المتعارف عليها، وكذا التعقيم ووضع الكمامة الواقية والتقيد بمبدأ التباعد الجسدي داخل قاعات الانتظار ومختلف الصالات التي تقدم الأنشطة الخاصة بالنساء المقبلات على الولادة.

وأشارت الوزارة إلى أن التكفل بالوضع الصحي للحوامل والمرضعات المصابات بالفيروس لا يزال مستمرا، بالإضافة إلى التكفل بالمواليد حاملي الفيروس.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of إدارة سجن عين السبع تؤكد: لم نسجل أية حالة وفاة بكورونا

إدارة سجن عين السبع تؤكد: لم نسجل أية حالة…

2021-09-03 / 4:29 مساءً
Photo of بعد تضررها جراء الحرائق.. إعداد مشروع لتأهيل غابة “سوكنا” بشفشاون

بعد تضررها جراء الحرائق.. إعداد مشروع لتأهيل غابة “سوكنا”…

2021-09-03 / 3:58 مساءً
Photo of حمضي: متحور “مو” لا يشكل أي مصدر للقلق بالنسبة للمغرب

حمضي: متحور “مو” لا يشكل أي مصدر للقلق بالنسبة…

2021-09-03 / 3:44 مساءً
Photo of طقس الجمعة.. قطرات مطرية متوقعة بعدد من مناطق المملكة

طقس الجمعة.. قطرات مطرية متوقعة بعدد من مناطق المملكة

2021-09-03 / 9:09 صباحًا
Photo of ينجا الخطاط :”دعمنا 207 مقاولة وخلقنا فرص شغل مهمة بالجهة“

ينجا الخطاط :”دعمنا 207 مقاولة وخلقنا فرص شغل مهمة…

2021-09-02 / 11:31 مساءً
Photo of قضاة جدد يتقاضون أجراً زهيداً بعد ثلاثة أشهر من التعيين

قضاة جدد يتقاضون أجراً زهيداً بعد ثلاثة أشهر من…

2021-09-02 / 11:29 مساءً
Photo of عقيلة صالح : المغرب يضطلع بدور هام في “تسوية الأزمة الليبية

عقيلة صالح : المغرب يضطلع بدور هام في “تسوية…

2021-09-02 / 11:23 مساءً
Photo of بتنسيق أمريكي .. مديرية الحموشي تعتقل شخصا يشتبه تورطه في هتك العرض والاستغلال الجنسي للقاصرين

بتنسيق أمريكي .. مديرية الحموشي تعتقل شخصا يشتبه تورطه…

2021-09-02 / 10:42 مساءً
Photo of الاعتداء على مستشار برلماني اتحادي بالجديدة وحزب “الوردة” يطالب بفتح تحقيق عاجل

الاعتداء على مستشار برلماني اتحادي بالجديدة وحزب “الوردة” يطالب…

2021-09-02 / 9:39 مساءً
Photo of الحكومة تدرس مرسوم تحديد النسب القصوى للقطران والنيكوتين في السجائر

الحكومة تدرس مرسوم تحديد النسب القصوى للقطران والنيكوتين في…

2021-09-02 / 9:08 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق