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على غرار نظيرتها الأمريكية.. بريطانيا تتجه لتأكيد السيادة المغربية على الصحراء

2021-09-03 / 2:11 مساءً
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هبة بريس- الرباط

بعد الاعتراف التاريخي للولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء، وتأثيره الكبير على منحى الصراع المفتعل، تسير مملكة بريطانيا العظمى على خطى واشنطن بتاكيد سيادة المملكة على معظم ترابها كما يجسد ذلك الواقع.

صحيفة “أتالايار” الاسبانية قالت نقلا عن محللين أن المملكة المتحدة تسير على خطى الولايات المتحدة التي اعترفت بسيادة المغرب على صحرائه في دجنبر 2020، حيث أن بريطانيا تقترب أكثر من موقف الولايات المتحدة.

وكشفت الصحيفة الإسبانية “أتالايار” أن بريطانيا بفتحها قنصلية في الصحراء المغربية، ستكون الدولة الخامسة العشرة المهمة، كدولة محورية، نظرا لوزنها المهم على مستوى السياسة الخارجية المغربية، كباقي الدول التي التزمت بالاستقرار في إقليمي العيون والداخلة المغربيين، ومن بينها الولايات المتحدة وإسرائيل وعدد من البلدان الافريقية الوازنة

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