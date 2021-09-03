بعد “الجيش”.. مجلس الأمة الجزائري يعيد أسطوانة الاتهامات “المشروخة” ضد المغرب
بعد تجديد الجيش الجزائري لجملة اتهاماته وحماقاته ضد المملكة المغربية، عمد رئيس مجلس الأمة الجزائري، إلى السير على نفس المنوال، حيث استغل افتتاح الدورة البرلمانية لسنة 2021-2022، بمقر المجلس بالعاصمة الجزائر، للحديث عن المغرب بدل مناقشة المشاكل والأزمات الداخلية التي تعيشها بلاده.
وفي هذا الصدد، قال رئيس المجلس صالح قوجيل، أن قرار بلاده بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب كان “ضروريا وواجبا في نفس الوقت”، بحسب قوله.
وقال قوجيل في كلمة له إنه “على المغرب أن يفهم بشكل نهائي بأن الجزائر لا تقبل ولا تتسامح مع كل المناورات التي تمارسها المملكة منذ زمن”، على حد قوله.
إلى أن الجزائر “كانت تحاول في السابق التجاوز عن بعض التحركات المغربية لعدة اعتبارات، غير أن الأمر وصل هذه المرة إلى السماح لعدو الجزائر وعدو العرب (اسرائيل) بتهديد الجزائر من المغرب في إطار زيارة رسمية، وذلك برضا وزير الخارجية المغربي”.
7 تعليقات
إسرائيل ستكون شوكة في حلق كبرنات الجزاءر انطلاقا من المغرب كما كان البوليزاريو ينطلق من الجزاءر بمساندة جيشه.ليست إسرائيل عدوة الدول العربية بل عدوة الجزاءر فقط وعلى يدها سيتخلص الشعب الجزائري من كبراناته الفاسدين.
اسيدي مرحبا والف مرحبا بوزير اسرائيل اللهم هو ولا نتوما الآلاف من المغاربة قتلو بسببكم في الصحراء اما اسرائيل فلم بأننا منها اي ضرر
مادام الجيش في هذا البلد هو الحاكم بعقلية قديمة ترسخ افكار الحرب الباردة فلن يكون هناك سلام ولا حسن الجوار
. فالعقلية العسكرية لا تحسن السياسة بل تردد دائما أسلوب العنف و الحرب
الحقيقة والصراحة
ان عصابة المورادية ارادت ان تسيطر على شعوب المغاربية واستغلاله لصالحها بافتعال التفرقة والعداوة، الشيء الذي سيؤدي بالشعوب المغاربية الى ويلات الحروب والكوارث لاقدرالله! لذا فمحاربة هذة العصابة اجباري ملزم، لأبعادها من الحكم والقضاء عليها قبل فوات الأوان!
اخشى ما اخشاه من ان يتخلى المغرب عن بعض المكتسبات لصالح عصابة المورادية الشيء الذي يرفضه الشعب المغربي جملة وتفصيلا فحذاري من ان تفعلوا شيء بدون استشارة الشعب المغربي! تعلمون ان عصابة المورادية غدارة خداعة! قد غدرو بالمغرب لثلاث مرات متتالية!
السلاح السلاح السلاح! يجب على المغرب ان ينهي ما يسمى ب المنطقة العازلة بامتداد الجدار لأمني على طول الحدود الجنوبية الشرقية!
كان زمان نگولو عشرة في عقل اما اليوم نگولو دشرة في عقل
اطلب الله سبحانه وتعالى أن ياخد الحق لإخواننا الجزائريين ويعتق رقابهم من النظام العسكري الفاشل
هم يبحثون عن سبة واهية لجر المغرب الى الحرب حتى يعيدوا القضية إلى نقطة الصفر…هذا هدف العسكر الحقيقي الذي كانوا ولا زالوا يستعدون له منذ عقود ….
هذه اتهامات واهية الغرض منها جر المغرب الى حرب كانوا يخططون له منذ عقود بغرض أحياء ملف الصحراء إلى الصفر بعد أن احسها بفقدان البوصلة