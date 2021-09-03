تصنيف بريطاني: جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس الأولى وطنيا

هبة بريس - الرباط

حلت جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، بالرتبة الأولى وطنيا ضمن تصنيف أفضل الجامعات التي لا يتجاوز عمرها خمسون عاما.

ووفق تصنيف “تايمز هاير اديوكيشن” البريطاني، فقد تصدرت جامعة فاس الجامعات المغربية، متبوعة بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، تليها تباعا، جامعات الحسن الأول بسطات والحسن الثاني بالدار البيضاء والقاضي عياض بمراكش، ثم جامعة محمد الخامس بالرباط التي احتلت الصف السادس وطنيا.

وفي هذا التصنيف الذي يشمل 475 جامعة، تمركزت جامعة سيدي محمد بن عبد الله ضمن قائمة الجامعات التي توجد في المرتبة ما بين الـ801 والـ1000 على الصعيد العالمي.

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