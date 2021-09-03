تصنيف بريطاني: جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس الأولى وطنيا

2021-09-03 / 10:54 صباحًا
0
هبة بريس - الرباط

حلت جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، بالرتبة الأولى وطنيا ضمن تصنيف أفضل الجامعات التي لا يتجاوز عمرها خمسون عاما.

ووفق تصنيف “تايمز هاير اديوكيشن” البريطاني، فقد تصدرت جامعة فاس الجامعات المغربية، متبوعة بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، تليها تباعا، جامعات الحسن الأول بسطات والحسن الثاني بالدار البيضاء والقاضي عياض بمراكش، ثم جامعة محمد الخامس بالرباط التي احتلت الصف السادس وطنيا.

وفي هذا التصنيف الذي يشمل 475 جامعة، تمركزت جامعة سيدي محمد بن عبد الله ضمن قائمة الجامعات التي توجد في المرتبة ما بين الـ801 والـ1000 على الصعيد العالمي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “الأوقاف” تعلن إطلاق عملية تلقيح تلامذة التعليم العتيق

“الأوقاف” تعلن إطلاق عملية تلقيح تلامذة التعليم العتيق

2021-09-02 / 5:48 مساءً
Photo of شباب ال”EHTP” ينظمون مبادرة لتوزيع حقائب مدرسية مجهزة لتلامذة القرى

شباب ال”EHTP” ينظمون مبادرة لتوزيع حقائب مدرسية مجهزة لتلامذة…

2021-09-02 / 2:51 مساءً
Photo of انهاء مهام المفتش العام للشؤون التربوية بقطاع التعليم

انهاء مهام المفتش العام للشؤون التربوية بقطاع التعليم

2021-09-01 / 11:21 مساءً
Photo of اليوم الثلاثاء.. المغرب يشرع في تلقيح التلاميذ ما بين 12 و17 سنة

اليوم الثلاثاء.. المغرب يشرع في تلقيح التلاميذ ما بين…

2021-08-31 / 1:51 مساءً
Photo of أكاديمية جهة الشرق توفر 39 مركزا لتلقيح المتمدرسين ضد كورونا

أكاديمية جهة الشرق توفر 39 مركزا لتلقيح المتمدرسين ضد…

2021-08-31 / 9:59 صباحًا
Photo of يهم التلاميذ .. “التعليم” تكشف عن خطة الدخول المدرسي

يهم التلاميذ .. “التعليم” تكشف عن خطة الدخول المدرسي

2021-08-28 / 2:35 مساءً
Photo of الأوقاف تعلن استمرار التعليم الحضوري بالكتاتيب القرآنية

الأوقاف تعلن استمرار التعليم الحضوري بالكتاتيب القرآنية

2021-08-27 / 12:28 مساءً
Photo of أكاديمية التعليم بالبيضاء سطات تستعرض خطة الدخول المدرسي

أكاديمية التعليم بالبيضاء سطات تستعرض خطة الدخول المدرسي

2021-08-26 / 9:11 مساءً
Photo of وزارة “أمزازي” تحدد آخر أجل لقبول ملفات الترشيح لسلك تحضير مباريات التبريز

وزارة “أمزازي” تحدد آخر أجل لقبول ملفات الترشيح لسلك…

2021-08-26 / 7:48 مساءً
Photo of رسميا.. انطلاق الموسم الجامعي يوم 13 شتنبر المقبل

رسميا.. انطلاق الموسم الجامعي يوم 13 شتنبر المقبل

2021-08-25 / 11:39 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق