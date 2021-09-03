“التجاهل” يصيب الجنرالات بالسعار ويدفعهم لتجديد الاتهامات ضد المغرب

هبة بريس - الرباط

في الوقت الذي تنهح فيه المملكة المغربية سياسة “التجاهل” و”اللامبالاة” حيال تفاهات وحماقات النظام الجزائري، يواصل هذا الأخير استغلال أية مناسبة لوزيع الاتهامات يمينا وشمالا ضد المغرب في محاولة منه لتصدير أزمته ومشاكله الداخلية.

وفي هذا الصدد، اعتبر الجيش الجزائري أن القرار الذي اتخذته الدولة بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب هو “قرار سيد ومؤسس” جاء على خلفية اعتداءات عديدة ومتكررة وموثقة للنظام المغربي الذي تسبب بدخول العلاقات الثنائية “نفقا مسدودا يصعب الخروج منه”.

وجاء في افتتاحية مجلة “الجيش” التي تصدر عن قيادة أركان الجيش الجزائري لشهر سبتمبر: “هو قرار (قطع العلاقات) حاسم وحازم اتخذته بلادنا، بعدما رجحت طويلا قيم الأخوة وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول الجوار، والتزمت بضبط النفس لعقود من الزمن أمام الأعمال العدائية المغربية المتكررة”. وفق قولها

ما رأيك؟ المجموع 7 آراء 7 0