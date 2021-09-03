“التجاهل” يصيب الجنرالات بالسعار ويدفعهم لتجديد الاتهامات ضد المغرب
في الوقت الذي تنهح فيه المملكة المغربية سياسة “التجاهل” و”اللامبالاة” حيال تفاهات وحماقات النظام الجزائري، يواصل هذا الأخير استغلال أية مناسبة لوزيع الاتهامات يمينا وشمالا ضد المغرب في محاولة منه لتصدير أزمته ومشاكله الداخلية.
وفي هذا الصدد، اعتبر الجيش الجزائري أن القرار الذي اتخذته الدولة بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب هو “قرار سيد ومؤسس” جاء على خلفية اعتداءات عديدة ومتكررة وموثقة للنظام المغربي الذي تسبب بدخول العلاقات الثنائية “نفقا مسدودا يصعب الخروج منه”.
وجاء في افتتاحية مجلة “الجيش” التي تصدر عن قيادة أركان الجيش الجزائري لشهر سبتمبر: “هو قرار (قطع العلاقات) حاسم وحازم اتخذته بلادنا، بعدما رجحت طويلا قيم الأخوة وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول الجوار، والتزمت بضبط النفس لعقود من الزمن أمام الأعمال العدائية المغربية المتكررة”. وفق قولها
2 تعليقات
سبحان الله. ما يجدر بالمغرب قوله وفعله تجد الجزائر هي من ينوب عنه في ذلك. فالمغرب هو من صبر على أذية الجزائر ومكرها لازيد من 45 سنة وهو من سعى الى رأب الصدع خدمة لمصالح الاخوة والاشقاء بين البلدين ومحاولة منه لاحياء دماء المغرب العربي الكبير… لكن عقيدة الجنرالات التي تنفث السم في العلاقات بين البلدين تأبى الا أن تدفع بهذه الجهود الى الهاوية وتمزق لحمة الشعبين الشقيقين الى اجل غير مسمى.
فاللهم احق الحق واهلك من يسعى الى خراب الامة العربية والاسلامية وتشتيت أواصر الاخوة بينها واجعل كيده في نحره. فانت القادر على ذلك يا ارحم الراحمين
اللهم اجعل كيدهم في نحورهم ونعوذ بك من شرهم واظرب الظالم بالظلام اللهم جنب المملكة المغربية مكرهم وابعد شرهم ومكرهم وغيرهم كما باعدت بين المشرق والمغرب لاإله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم