نيوزيلندا.. “متطرف” يطعن 6 أشخاص والشرطة تقتله بالرصاص

هبة بريس - وكالات

قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا والشرطة النيوزلندية، اليوم الجمعة، إن إرهابيا متأثرا بفكر تنظيم داعش قتل بالرصاص بعد أن طعن وأصاب 6 أشخاص على الأقل في أحد مراكز التسوق في مدينة أوكلاند.

وأضافت الشرطة في بيان: “تستطيع الشرطة أن تؤكد أن رجلا دخل مركزا للتسوق في ضاحية نيو لين (بمدينة أوكلاند) وأصاب عدة أشخاص”.

وتابع البيان: “حددت الشرطة مكان الرجل وأطلقت عليه الرصاص ليسقط قتيلا في المكان”.

ولم تتوصل الشرطة بعد للدافع وراء الهجوم، حسبما ذكرت “رويترز”.

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