نيوزيلندا.. “متطرف” يطعن 6 أشخاص والشرطة تقتله بالرصاص
هبة بريس - وكالات
قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا والشرطة النيوزلندية، اليوم الجمعة، إن إرهابيا متأثرا بفكر تنظيم داعش قتل بالرصاص بعد أن طعن وأصاب 6 أشخاص على الأقل في أحد مراكز التسوق في مدينة أوكلاند.
وأضافت الشرطة في بيان: “تستطيع الشرطة أن تؤكد أن رجلا دخل مركزا للتسوق في ضاحية نيو لين (بمدينة أوكلاند) وأصاب عدة أشخاص”.
وتابع البيان: “حددت الشرطة مكان الرجل وأطلقت عليه الرصاص ليسقط قتيلا في المكان”.
ولم تتوصل الشرطة بعد للدافع وراء الهجوم، حسبما ذكرت “رويترز”.
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2 تعليقات
أتمنى من المنظمة الإسلامية أن تخرج بفتوى تفتي بأنه من يشوه صورة الإسلام والمسلمين ليس بمسلم مثل الدواحش والقاعدة.لعنة الله عليهم إلى يوم الدين.قال رجلٌ: يا رَسولَ اللهِ، إنَّ فُلانةَ يُذكَرُ مِن كَثرةِ صَلاتِها وصَدقَتِها وصيامِها، غيرَ أنَّها تُؤذي جيرانَها بِلِسانِها؟ قال: هيَ في النَّارِ، قال: يا رَسولَ اللهِ، فإنَّ فُلانةَ يُذكَرُ مِن قِلَّةِ صيامِها وصَدقَتِها وصَلاتِها، وإنَّها تَتَصدَّقُ بالأَثوارِ مِن الأَقِطِ، وَلا تُؤذي جيرانَها بِلسانِها؟ قال: هيَ في الجنَّةِ.
الدافع هو الاسلام يأمره بذلك إذا أراد حور العين وعربا أثرابا أي لهن صدور كبيرة ووديان من الخمر .هذا هو الدافع الغير الموجود الا في عقولهم المغيبة