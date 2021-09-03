نيوزيلندا.. “متطرف” يطعن 6 أشخاص والشرطة تقتله بالرصاص

2021-09-03 / 9:28 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا والشرطة النيوزلندية، اليوم الجمعة، إن إرهابيا متأثرا بفكر تنظيم داعش قتل بالرصاص بعد أن طعن وأصاب 6 أشخاص على الأقل في أحد مراكز التسوق في مدينة أوكلاند.

وأضافت الشرطة في بيان: “تستطيع الشرطة أن تؤكد أن رجلا دخل مركزا للتسوق في ضاحية نيو لين (بمدينة أوكلاند) وأصاب عدة أشخاص”.

وتابع البيان: “حددت الشرطة مكان الرجل وأطلقت عليه الرصاص ليسقط قتيلا في المكان”.

ولم تتوصل الشرطة بعد للدافع وراء الهجوم، حسبما ذكرت “رويترز”.

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‫2 تعليقات

  1. أتمنى من المنظمة الإسلامية أن تخرج بفتوى تفتي بأنه من يشوه صورة الإسلام والمسلمين ليس بمسلم مثل الدواحش والقاعدة.لعنة الله عليهم إلى يوم الدين.قال رجلٌ: يا رَسولَ اللهِ، إنَّ فُلانةَ يُذكَرُ مِن كَثرةِ صَلاتِها وصَدقَتِها وصيامِها، غيرَ أنَّها تُؤذي جيرانَها بِلِسانِها؟ قال: هيَ في النَّارِ، قال: يا رَسولَ اللهِ، فإنَّ فُلانةَ يُذكَرُ مِن قِلَّةِ صيامِها وصَدقَتِها وصَلاتِها، وإنَّها تَتَصدَّقُ بالأَثوارِ مِن الأَقِطِ، وَلا تُؤذي جيرانَها بِلسانِها؟ قال: هيَ في الجنَّةِ.

  2. الدافع هو الاسلام يأمره بذلك إذا أراد حور العين وعربا أثرابا أي لهن صدور كبيرة ووديان من الخمر .هذا هو الدافع الغير الموجود الا في عقولهم المغيبة

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