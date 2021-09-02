ينجا الخطاط :”دعمنا 207 مقاولة وخلقنا فرص شغل مهمة بالجهة“

هبة بريس ـ الداخلة

قال الخطاط ينجا رئيس جهة الداخلة واد الذهب، ومرشح حزب الاستقلال للانتخابات التشريعية والجماعية المقبلة إن تجربة حزب الاستقلال في تسيير جهة الداخلة كانت متميزة، خاصة في مجال التشغيل، الذي كان من المجهودات الأساسية التي بدلتها الجهة، قائلا وهو يستعرض حصيلته على رأس الجهة :” كنا مؤمنين ان غياب التوظيف المباشر، يحتم علينا تقديم بديل له، وذلك من خلال المبادرات التي تستهدف التشغيل الذاتي.

وأضاف رئيس جهة الداخلة والذهب، خلال لقاء مع جريدة ”هبة بريس“ الإلكترونية وبعض المنابر الإعلامية المحلية، أن الجهة قامت بدعم الشركات الصغرى أو المقاولات الصغرى للشباب، التي وصل عددها إلى حوالي 207 شركة أو مقاولة، فضلا عن دعم التشغيل في إطار الجمعيات وخصوصا في التعليم الأولي، ودعم مجموعة من الجمعيات في هذا المجال.

وكشف ذات المتحدث عن مساهمة الجهة في تكوين 100 شاب في العلوم الرقمية، ودعم تكوين وإدماج حوالي 800 امرأة، حتى تتمكن من إنشاء مقاولاتها وشركاتها، فضلا عن تقديم دعم مهم لنحو ألف وستمائة تعاونية، مؤكدا أن الأمر يندرج في إطار تشجيع المبادرة الذاتية، الذي اعتبره الخيار الأفضل لمواجهة معضلة البطالة والتشغيل، مشددا على عزمه الرفع من الميزانية المرصودة لهذا الدعم وهذه البرامج، لفتح آفاق جديدة للشباب والنساء والسكان جميعا، على حد قوله.

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