الطفل الأفغاني الذي التقى ميسي يستنجد للفرار من طالبان

هبة بريس

نقلت وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي” أن مرتضى يريد مغادرة أفغانستان ويعيش في خوف من طالبان.

واكتسب مرتضى، الطفل النحيل ذو الوجه الضحوك، شهرة عام 2016 عندما تداولت وسائل الإعلام ومواقع التواصل صورته وهو يرتدي كيسا بلاستيكيا مماثلا لقميص منتخب الأرجنتين الأزرق والأبيض، عليه اسم ميسي، والرقم 10 الذي يشتهر به.

ولفت مرتضى نظر أفضل لاعب كرة قدم في العالم 6 مرات، وحقق حلم لقاء النجم على هامش مباراة ودية لبرشلونة مع الأهلي السعودي أقيمت في الدوحة في ديسمبر 2016، ودخل معه أرض الملعب يدا بيد. كما أرسل ميسي، وهو سفير منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف”، قميصا للطفل الأفغاني يحمل توقيعه.

ويعيش مرتضى، البالغ من العمر الآن 10 سنوات، في كابل، بعد ترك عائلته قريتهم حالهم كحال مئات آخرين فروا من القتال.

وقال مرتضى للوكالة: “أنا محاصر في المنزل ولا أستطيع الخروج لأنني خائف جدا من طالبان”.

وينتمي مرتضى وعائلته إلى أقلية الهزارة الشيعية التي تضطهدها حركة طالبان.

وقالت شقيقته البالغة من العمر 22 عاما، إنه مع كل طرق على الباب يعتقد مرتضى أن طالبان قدمت لذلك يركض نحوها أو نحو والدته للاختباء.

وحكم نظام طالبان أفغانستان بين العامين 1996 و2001، ونادرا ما سمحت الحركة الإسلامية المتشددة بإقامة أي نشاطات رياضية، وحولت ملعب كرة القدم في كابل إلى مكان لتنفيذ أحكامها بالرجم والإعدام.

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