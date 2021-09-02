المنتخب المغربي يهزم نظيره السوداني في التصفيات المؤهلة لكأس العالم

هبة بريس

فاز المنتخب المغربي لكرة القدم على نظيره السوداني بهدفين دون رد، في المبارة التي جمعتهما ،اليوم الخميس، على أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، برسم الجولة الأولى عن المجموعة التاسعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وسجل هدفي المنتخب المغربي نايف أكرد (د 10) وعبد الله أبو عقلة بهدف ضد مرماه (د 53).

واعتلى المنتخب المغربي ،عقب هذه النتيجة، الصدارة برصيد ثلاث نقاط، متبوعا بغينيا وغينيا بيساو (نقطة واحدة)، فيما حل المنتخب السوداني في المركز الأخير.

وسيجري المنتخب المغربي لقاء الجولة الثانية أمام منتخب غينيا ،يوم سادس شتنبر الجاري، على أرضية ملعب لاسانا كونتي بكوناكري. فاز المنتخب المغربي لكرة القدم على نظيره السوداني بهدفين دون رد، في المبارة التي جمعتهما ،اليوم الخميس، على أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، برسم الجولة الأولى عن المجموعة التاسعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وسجل هدفي المنتخب المغربي نايف أكرد (د 10) وعبد الله أبو عقلة بهدف ضد مرماه (د 53).

واعتلى المنتخب المغربي ،عقب هذه النتيجة، الصدارة برصيد ثلاث نقاط، متبوعا بغينيا وغينيا بيساو (نقطة واحدة)، فيما حل المنتخب السوداني في المركز الأخير.

وسيجري المنتخب المغربي لقاء الجولة الثانية أمام منتخب غينيا ،يوم سادس شتنبر الجاري، على أرضية ملعب لاسانا كونتي بكوناكري.

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