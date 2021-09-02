بتنسيق أمريكي .. مديرية الحموشي تعتقل شخصا يشتبه تورطه في هتك العرض والاستغلال الجنسي للقاصرين

هبة بريس

بتنسيق أمريكي مديرية الحموشي تعتقل حارسا خاصا بالبيضاء يشتبه في تورطه في هتك العرض والاستغلال الجنسي للقاصرين ونشره فيديوهات في مواقع إباحية

كشفت المديرية العامة للأمن الوطني، أن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية، بمدينة الدار البيضاء، تمكنت بتنسيق مع المصلحة المركزية لمكافحة الجرائم المرتبطة بالتقنيات الحديثة، مساء اليوم الخميس، من توقيف حارس خاص يبلغ من العمر 44 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بهتك العرض والاستغلال الجنسي للقاصرين.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم توقيف المشتبه به في إطار علاقات التعاون الأمني الثنائي المتميز بين مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والسلطات الأمريكية المختصة، وذلك بعدما تم رصد تسجيلات منشورة على شبكة الإنترنت تتضمن عناصر تأسيسية لجرائم هتك العرض والاستغلال الجنسي لقاصرين يشتبه في ارتكابها بالمغرب.

وأضاف المصدر ذاته أن إجراءات البحث التقني أسفرت عن تشخيص هوية المشتبه فيه الذي يظهر في التسجيلات المحجوزة، والذي تم توقيفه بمنطقة سيدي مومن بمدينة الدار البيضاء، في حين لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة بغرض تشخيص هويات أربعة ضحايا محتملين لهذه الأفعال الإجرامية، من أجل إخضاعهم للخبرات الطبية اللازمة.

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