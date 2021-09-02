البيت الأبيض: المحادثات الروسية الأمريكية حول الأمن السيبراني مستمرة

2021-09-02 / 10:26 مساءً
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هبة بريس - وكالات

اكد البيت الأبيض، أن المحادثات الأمريكية الروسية حول الأمن السيبراني مستمرة، وفقا لتعليمات الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقالت نائبة مستشار الأمن القومي للتكنولوجيا الإلكترونية والناشئة آن نيوبيرغر، في مؤتمر صحفي، إن “المحادثات مع الروس مستمرة كما أشار الرئيس (جو) بايدن”.

هذا وأعلن السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، في وقت سابق، أنه يعول على طبيعة شاملة للمشاورات المستقبلية بين موسكو وواشنطن حول الأمن السيبراني، وأن مثل هذا الحوار قد يشمل تأثير التهديدات السيبرانية على أنظمة مراقبة التسلح.

وقال أنطونوف، في مقابلة مع مجلة “ناشيونال إنترست”: “لقد جرت عدة جولات من المشاورات حتى الآن”

وأضاف: “هذه بالتأكيد علامة مهمة وواعدة. ويفضل النظراء الأمريكيون تركيز المناقشات بشكل أساسي على الابتزاز، على الرغم من أن الأمن السيبراني أوسع بكثير”.
وأعرب عن أمله في أن “يصبح هذا الحوار شاملا في المستقبل القريب. ويمكننا على سبيل المثال مناقشة التهديدات السيبرانية على أنظمة مراقبة التسلح”.

هذا وأعلن أنطونوف، في الـ28 من يوليو/ تموز الماضي، أن الخبراء الروس والأمريكيين بدؤوا اتصالات نشطة بشأن قضايا الأمن السيبراني، مشيرا إلى أن موسكو تأمل بنهج شامل تجاه هذه المشكلة.

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