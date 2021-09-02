الاعتداء على مستشار برلماني اتحادي بالجديدة وحزب “الوردة” يطالب بفتح تحقيق عاجل

هبة بريس _ الرباط

طالب المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، السلطات القضائية إلى فتح تحقيق في قضية الاعتداء على مستشار برلماني بالبئر الجديد بإقليم الجديدة، يوم أمس الأربعاء.

ويتعلق الأمر بعضو المجلس الوطني لحزب “الوردة”، مولود اسقوقع، حيث ندد الاتحاد الاشتراكي بالاعتداء الذي تعرض له المستشار البرلماني والذي وصفه بالإجرامي الذي كاد أن يودي بحياته.

وبعد أن اتهم في بلاغ له، رئيس جماعة البير الجديد من البام”، بالاعتداء على اسقوقع؛ دعا الحزب “السلطات القضائية لفتح تحقيق عاجل واتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان العدالة وطمأنة الرأي العام على سلامة العملية الانتخابية وخلوّها من كل ما يمكن أن يمس بسلامتها باعتبارها لحظة سامية للنقاش والحوار والتدافع الفكري.

ما رأيك؟ المجموع 2 آراء 0 2